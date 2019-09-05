Рост мировых цен на нефть ускорился к середине дня среды в ожидании еженедельной статистики по запасам сырья в США от Американского института нефти (API) и минэнерго страны, свидетельствуют данные торгов.

Рост цен на нефть ускорился в ожидании данных по запасам сырья в США

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