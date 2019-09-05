Энергетика
ПРАЙМРост цен на нефть ускорился в ожидании данных по запасам сырья в США
Рост мировых цен на нефть ускорился к середине дня среды в ожидании еженедельной статистики по запасам сырья в США от Американского института нефти (API) и минэнерго страны, свидетельствуют данные торгов.
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Армия и оружие
Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии
«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
Коммерсантъ 10:54
Футбол
Футболистам «Ростова» платят по полмиллиона рублей за победу
Как стало известно, игрокам «жёлто-синего» клуба платят по 500 тысяч рублей за победу, а в случае ничьей с топовым клубом лиги – по 25- тысяч рублей.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 07:58
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер
Lenta.ru 08:14
Автоспорт
Мастерский обгон Квята попал в тройку лучших моментов Гран-при Бельгии
Российский гонщик «Торо Россо» попал туда на второе место — за мастерский обгон Даниэля Риккардо на 34-м круге.
Sports.ru вчера в 05:40
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Политика
Владимир Соловьев предрек новые гражданские войны на Украине
Популярный телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира своего авторского ток-шоу предрек на Украине возникновение новых гражданских войн и конфликтов.
Пятый канал 01:06
Общество
На Шпицбергене из-под земли поднялись гробы
Взгляд.ру 07:59
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:26
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Происшествия
В Новосибирске завели дело на росгвардейца, избившего прохожего
Результатом доследственной проверки сообщений о сотруднике Росгвардии, ударившем прохожего по лицу, стало уголовное дело.
Российская газета 07:05
Происшествия
В Москве появился новый «лимонадный отравитель»
В Москве неизвестный опоил прохожего газировкой со снотворным и похитил его личные вещи. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru 07:24
Происшествия
В Казани грузовик въехал в людей около рынка
В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
РБК 11:28
Общество
Японцы построят в Подмосковье мусоросжигательные заводы
Как рассказал региональный министр ЖКХ Евгений Хромушин, японцы построят на территории Подмосковья современные мусоросжигательные заводы.
Lenta.ru 07:58
Общество
В Сочи нашли квартиру для выселенного из пансионата онкобольного
В Сочи разгорелся скандал с выселением судебными приставами на улицу онкобольного с женой из временного жилья, расположенного в пансионате "Нептун" Адлерского района.
Российская газета 04:35
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 08:45
Общество
Названы темы итогового сочинения для 11-классников
Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
Российская газета 08:01
Происшествия
СК возбудил дело после драки в «Крестах»
Известия 10:58
Футбол
Футболисты Гогуа и Сантос вошли в заявку ЦСКА на матчи Лиги Европы
Ивуарийский защитник Седрик Гогуа и бразильский полузащитник Лукас Сантос включены в заявку ЦСКА для участия в групповом этапе футбольной Лиги Европы сезона-2019/20.
ТАСС 11:27
Шоу-бизнес
Родственники Юлии Началовой перевозят вещи из квартиры певицы
Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая умерла в марте 2019 года, Анна Исаева сообщила в Instagram, что родственники начали перевозить из квартиры звезды вещи.
Народные новости 00:18
Общество
Правительство России выделит деньги на иностранные лекарства для детей
Глава правительства рассказал, что дети, страдающие хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, не могут получит в России некоторые лекарства.
Газета.Ru 07:06
Хоккей
Панарин: не знаю, будем ли теперь ходить с Овечкиным на ужины
Раньше ходили на ужины вместе, теперь даже не знаю - будем ли.
Pravda.Ru 10:59
Общество
К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс 11:36