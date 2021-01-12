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Рост цен на яйца в России объяснил Минсельхоз

Рост цен на яйца в декабре был связан с сезонным фактором, а также с подорожанием кормовых культур. Об этом заявили в Минсельхозе России, пишет «Страна Советов». Как передаёт РИА Новости, Росстат опубликовал данные об индексе потребительских цен в прошедшем декабре.В источнике
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РИА Новости

Минсельхоз объяснил рост цен на яйца

Рост цен на яйца в декабре связан с сезонным фактором, а также повышением себестоимости производства на фоне удорожания кормовых зерновых и масличных культур, заявили в Минсельхозе России.
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