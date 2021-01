Outriders получит поддержку NVIDIA DLSS, а в массу других игр будет добавлена трассировка лучей и Reflex

Среди игр, которые наряду с DLSS получат поддержку аппаратной трассировки лучей на ПК, названы ужастик Five Nights at Freddy’s: Security Breach от Steel Wool Studios и ScottGames, хоррор The Medium от Bloober Team и платформер-метроидвания F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch от TiGames.