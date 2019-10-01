Недвижимость
Lenta.ruРост цен на жилье в России прекратился
В Красноярске новое жилье стало дороже в среднем на 9 процентов. Существенный прирост стоимости метра также зафиксирован в Воронеже, Липецке и Астрахани (плюс 7-8 процентов). В 42 городах страны цены на «первичку» в третьем квартале упали.
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Поправки в долевом строительстве сказались на стоимости краснодарской недвижимости
ФедералПрессвчера в 03:03
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Происшествия
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
Мглинский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело об изнасиловании ребенка по предварительному сговору.
РИА Новости 07:30
Общество
Центр имени Блохина не получал заявлений об увольнении онкологов
Телеканал 360° 30 сентября в 09:43
Политика
Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском 08:53
Политика
Путин прокомментировал возможность публикации его разговора с Трампом
Ранее в Кремле прокомментировали публикацию стенограммы телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.
Слово и Дело 08:41
Космос
Двигаться назад во времени способны обнаруженные астрофизиками гамма-всплески
LentaChel.ru 30 сентября в 23:21
Футбол
КДК РФС оштрафовал Кононова на 100 тысяч рублей
По словам главы КДК Артура Григорьянца, которые передаёт ТАСС, уволенный по завершению встречи специалист за неявку на послематчевое интревью и пресс-конференции оштрафован в сумме на 100 тыс. рублей.
RT на русском 09:18
Экономика
Медведев: Задачи по продовольственной безопасности будут выполнены
Промежуточные результаты уборочной кампании говорят о том, что продовольственная безопасность страны будет обеспечена полностью.
Российская газета 06:22
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла своих слов
Президент России Владимир Путин подверг критике модератора пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя" Кира Симмонса, который также является корреспондентом NBC.
Московский Комсомолец 09:42
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидин, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 09:06
Политика
Путин произвёл ряд кадровых назначений в МВД, МЧС, ФСИН и прокуратуре
Кадровые перестановки произведены и органах прокуратуры.
REGNUM 02:44
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Здоровье
Тяжелобольного жителя Кургана выписали из тюменского ФЦН и отправили домой умирать
Тяжелобольного парня выписали из Федерального центра нейрохирургии и отправили домой в Курган умирать.
Вслух.Ру 06:44
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова рассказала историю своих домашних родов
Отечественная актриса Дарья Мельникова в эксклюзивном интервью изданию "7дней" рассказала о том, что рожала детей прямо у себя дома.
Территория новостей 30 сентября в 23:05
Культура
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
Телепрограмма вчера в 02:09
Происшествия
Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.
REGNUM 04:54
Политика
В Совфеде оценили призыв сенаторов США к новым санкциям против России
Ранее сообщалось, что группа сенаторов США, которую возглавили Марко Рубио и Бен Кардин, обратилась к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении России за «преследование оппозиции».
RT на русском 06:05
Происшествия
Убийца кондуктора во Владивостоке мог напасть на ещё одну женщину
Ранее стало известно, что во Владивостоке мужчина до смерти избил женщину — кондуктора трамвая металлическим прутом.
RT на русском 05:33
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Происшествия
Суд арестовал напавшего на сотрудника Следственного комитета в Москве
Накануне утром, 1 октября, Григорьев напал на полковника Владислава Капустина с ножом возле здания Следственного комитета в центре Москвы.
РБК 09:04
Политика
Вячеслав Макаров обвинил оппозицию в неблагодарности
Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров во время заседания парламента 2 октября выступил с резкой критикой оппозиции.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:31
Политика
Путин призвал верить фактам в расследовании атаки на саудовские НПЗ
Президент России Владимир Путин осудил атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии и призвал руководствоваться фактами, а не эмоциями в расследовании нападения.
Известия 08:00
Общество
Врачи еще одной российской больницы захотели массово уволиться
Петрова рассказала, что за последний год из отделения уволились пять врачей, причиной стали «низкие зарплаты и тяжелые перегрузки».
Lenta.ru 09:20
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости вчера в 06:18
Политика
Журналист заявил об избиении на курсах военных репортеров
Редактор «РИА Новости» (МИА «Россия сегодня») Святослав Павлов написал заявление в Главное военное следственное управление СКР, обвинив организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019» в превышении должностных полномочий, сообщает РБК.
Национальная служба новостей 01:00
Происшествия
Заподозренный в мошенничестве подполковник МЧС покончил с собой
Тело заместителя главы специального управления ФПС МЧС России обнаружили в лесу в Одинцовском районе Подмосковья.
Lenta.ru 04:15
Политика
Лавров объяснил подписание «формулы Штайнмайера» на отдельных листах
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «протокольно-косметической историей» подписание отдельных для каждого участника контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины писем о согласии с «формулой Штайнмайера».
РБК 07:51
Интернет
В Google Maps появился режим инкогнито
Ранее режим инкогнито появился также в принадлежащем Google YouTube.
Коммерсантъ 08:08
Армия и оружие
Штаты испытали межконтинентальную баллистическую ракету
Командование глобального удара ВВС Соединенных Штатов провело испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Вести.Ru 09:10