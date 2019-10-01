В Красноярске новое жилье стало дороже в среднем на 9 процентов. Существенный прирост стоимости метра также зафиксирован в Воронеже, Липецке и Астрахани (плюс 7-8 процентов). В 42 городах страны цены на «первичку» в третьем квартале упали.

Рост цен на жилье в России прекратился

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