Недвижимость

Lenta.ruLenta.ruРост цен на жилье в России прекратился

В Красноярске новое жилье стало дороже в среднем на 9 процентов. Существенный прирост стоимости метра также зафиксирован в Воронеже, Липецке и Астрахани (плюс 7-8 процентов). В 42 городах страны цены на «первичку» в третьем квартале упали.
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Пермь является вторым городом-миллионником по динамике роста цен в новостройках

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Рост цен на жилье в России прекратился

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Рост цен на российские новостройки сменяется стагнацией, считают эксперты

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Эксперты отметили самый высокий за два года квартальный рост цен жилья после ввода эскроу

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В каких городах России упали цены на новостройки

Российская газетавчера в 09:11

Поправки в долевом строительстве сказались на стоимости краснодарской недвижимости

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Здоровье

Детские онкологи центра Блохина составили график увольнений

Врачи московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина, записавшие видеообращение на YouTube-канале независимого профсоюза медработников «Альянс врачей», составили график увольнений из-за ответственности перед пациентами.
Lenta.ru 09:21
Политика

Путин произвёл ряд кадровых назначений в МВД, МЧС, ФСИН и прокуратуре

Кадровые перестановки произведены и органах прокуратуры.
REGNUM 02:44
Авто

Volvo рассекретил электрокросс Volvo XC40 с багажником под капотом

Плюс ко всему, авто приобрело дизайнерскую панель приборов с новым интерфейсом, который теперь станет принимать во всех будущих электрокарах от Volvo, новые салонные коврики, переделанные ниши для хранения вещей в дверях и под пассажирскими креслами, а также дополнительное небольшое багажное, расположенное под капотом.
Pnzdrive 08:04
Политика

Путин объяснил необходимость ухода России от доллара

Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Политика

Яценюк может вернуться в правительство Украины, узнали СМИ

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк может стать первым вице-премьером в правительстве Алексея Гончарука, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в правительстве страны.
Газета.Ru 07:36
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Политика

Путин призвал верить фактам в расследовании атаки на саудовские НПЗ

Президент России Владимир Путин осудил атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии и призвал руководствоваться фактами, а не эмоциями в расследовании нападения.
Известия 08:00
Футбол

Агент объяснил, почему Шюррле не играл в последних матчах за «Спартак»

Инго Хаспел, агент футболиста "Спартака" Андре Шюррле объяснил, почему форвард пропустил два матча красно-белых.
Pravda.Ru 08:21
Политика

Лавров объяснил подписание «формулы Штайнмайера» на отдельных листах

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «протокольно-косметической историей» подписание отдельных для каждого участника контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины писем о согласии с «формулой Штайнмайера».
РБК 07:51
Транспорт

ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду

Сообщается, что ГИБДД России уже направила в регионы указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения.
Lenta.ru 05:22
Экономика

Беглый экономист объяснил смысл повышения пенсионного возраста в РФ

Пенсионная реформа в России была проведена на случай, если цены на нефть упадут.
URA.Ru вчера в 05:19
Политика

Путин рассказал о переговорах с Китаем по «Силе Сибири»

Президент России Владимир Путин назвал чушью разговоры, что Россия якобы находилась в слабой позиции в переговорах с Китаем по газопроводу "Сила Сибири".
РИА Новости 08:13
Наука

От ледника в Антарктиде откололся айсберг массой 315 млрд тонн

Айсберг площадью больше Санкт-Петербурга откололся от шельфового ледника Эмери у восточного побережья Антарктиды.
ТАСС вчера в 10:04
Культура

Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

ТАСС 04:51
Футбол

FA выдвинула обвинения Бернарду Силве за твит про Менди

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве.
Sports.ru 05:26
Авто

Кроссоверы BMW X5 M и X6 M дебютировали одновременно

У базовых версий BMW X5 M и X6 M двигатель выдает 600 л.с. и 750 Нм — на 25 сил больше, чем у прежних моделей, хотя крутящий момент не изменился.
Авторевю 08:15
Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Московский Комсомолец 07:02
Шоу-бизнес

Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД

В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Интернет

В Google Maps появился режим инкогнито

Ранее режим инкогнито появился также в принадлежащем Google YouTube.
Коммерсантъ 08:08
Происшествия

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве полковника СК в Москве

Басманный суд Москвы в среду арестовал Сергея Григорьева до 1 декабря по обвинению в убийстве полковника СК России Владислава Капустина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:51
Энергетика

Новак сообщил о фундаментальной роли «черных лебедей» на рынке нефти

Ситуация с ценами на нефть остается «почти стабильной», однако сами рынки находятся под давлением неопределенных факторов, чаще всего связанных с геополитикой, — «черных лебедей».
РБК 06:16
Авто

Специалисты рассказали, стоит ли прогревать двигатель в машине зимой

Эксперты объяснили, почему не стоит прогревать зимой двигатель автомобиля на холостом ходу.
МонаВиста вчера в 10:12
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Здоровье

Несколько больниц и поликлиник в Башкирии объединят

Минздрав Башкирии опубликовал проект распоряжения правительства, согласно которому в республике объединят несколько медицинских учреждений.
ГлавУфа 29 сентября в 10:45
Космос

В СМИ обсуждают новую дату конца света

В Сети была озвучена новая дата конца света.
Утро.ru 29 сентября в 15:00
Происшествия

Россиянка умерла после пластики груди

Lenta.ru 07:40
Политика

«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца

Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца.
Вести.Ru 05:07
Происшествия

Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами

Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Футбол

«Бенфика» разгромила «Зенит» в Юношеской лиге УЕФА, забив семь голов

«Зенит» потерпел разгромное поражение на своем поле от «Бенфики» во втором туре групповой стадии Юношеской лиги УЕФА.
Sport24.ru 08:59
Армия и оружие

Китай показал на параде супермощную ракету

На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".
Дни.ру вчера в 03:24
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