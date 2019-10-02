Недвижимость
Lenta.ruРост цен на жилье в России прекратился
Наиболее заметно — 10 процентов — прибавил в цене «квадрат» новостроек в Магнитогорске. В Красноярске новое жилье стало дороже в среднем на 9 процентов. Существенный прирост стоимости метра также зафиксирован в Воронеже, Липецке и Астрахани (плюс 7-8 процентов).
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Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17
Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 "Летающая крепость" разбился в штате Коннектикут в США.
РИА Новости 10:37
Гаджеты
Компания GoPro представила экшн-камеру GoPro Hero 8
Компания GoPro наконец представила долгожданную экшн-камеру GoPro Hero 8. Новинку можно считать прямым наследником прошлогодней модели.
ITZine.ru 00:15
Кино
Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме
Напомним, что семья Юлии Началовой пока не дает никаких комментариев по поводу будущего фильма о певице.
StarHit.ru 30 сентября в 11:40
Армия и оружие
Китай показал на параде супермощную ракету
На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".
Дни.ру вчера в 03:24
Культура
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
Телепрограмма вчера в 02:09
Политика
В Киеве проходит митинг против согласования «формулы Штайнмайера»
Митинг против согласования Киевом "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе проходит в среду в Киеве на Майдане Незалежности (площади Независимости), передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 13:01
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение его слов о либерализме
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» поправил журналиста NBC News Кира Симмонса, который выступает модератором дискуссии.
РБК 11:17
Политика
Путин потребовал не допускать фокусы со снижением доплат медработникам
«Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло», — сказал президент.
РБК 13:31
Здоровье
В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома
Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.
Росбалт 09:36
Политика
Борис Джонсон сообщил о новом плане по Brexit
В среду, 2 октября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит Евросоюзу новый план по выходу из ЕС.
РБК 08:58
Транспорт
ГИБДД перестанут штрафовать в непогоду
В регионы ГИБДД России направлено сообщение о том, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, информирует "Коммерсантъ".
Газета.Ru 08:24
Футбол
Малком может сыграть за «Зенит» после международной паузы
Полузащитник «Зенита» Малком может вернуться на поле после октябрьской паузы на матчи сборных.
Бомбардир.ру 09:44
Шоу-бизнес
Михаил Боярский попался на нарушении ПДД в Петербурге
Актуальные Новости вчера в 12:10
Политика
Геннадий Корниенко покинул пост главы ФСИН
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко указом президента РФ Владимира Путина будет освобожден от занимаемой должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе.
Известия вчера в 16:25
Гаджеты
Xiaomi показала на видео распаковку телефона Mi Mix Alpha
На видео показали то, что лежит в упаковке. Сотрудники компании решили укомплектовать рядом с телефоном фирменный чехол.
iReactor 30 сентября в 22:32
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:52
Экономика
Глава НОВАТЭК: американские санкции не повлияют на проект «Ямал СПГ»
Санкции США против компании, которая предоставляет танкеры для проекта «Ямал СПГ», не создадут проблем для проекта, 2 октября заявил председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон в ходе Российской энергетической недели.
Красная весна 05:33
Энергетика
«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»
Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
BFM.ru 03:45
Интернет
WhatsApp протестирует функцию исчезающих сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp протестируют функцию исчезающих сообщений. Об этом во вторник, 1 октября, пишет портал WABetaInfo.
DP.RU вчера в 10:15
Космос
NASA опубликовало звучание Марса
Американское космическое агентство NASA обнародовало недоступные человеческому уху звуки, которые записал на Марсе посадочный модуль InSight, снабженный сверхчувствительным сейсмометром SEIS, сообщил сайт «Царьград».
Телеканал 360° 14:13
Политика
Нормандская четверка соберется в Париже
В ведомстве отметили, что в настоящее время уже сложились условия для проведения в Париже встречи глав государств и правительств в нормандском формате, которая поспособствует достижению прогресса на пути прочного урегулирования конфликта на Украине.
Вести.Ru 11:25
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56
Футбол
«Зенит» назвал стартовый состав на игру Лиги чемпионов с «Бенфикой»
Петербургский «Зенит» опубликовал стартовый состав на домашний матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики».
РБК 14:09
Происшествия
В Дагестане страдавший от зубной боли пациент убил стоматолога
В дагестанском Дербенте страдающий от зубной боли пациент убил стоматолога, который не смог принять его рано утром, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД в Instagram в среду, 2 октября.
Известия 14:03
Общество
Названо опасное для здоровья российское молоко
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование пастеризованного молока с массовой долей жира в 3,2 процента известных производителей стоимостью от 48 до 97 рублей.
Lenta.ru вчера в 01:00