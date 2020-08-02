Финансы
ВедомостиРост цен на золото не соответствует реальному спросу на него
31 июля стоимость унции золота впервые в истории превысила отметку в $2000. Достижению исторического рекорда способствовала статистика о сильном квартальном снижении ВВП США, который сократился на 32,9%. Только с начала 2020 г. цена на золото выросла почти на 30%.
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Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
РИА Новости вчера в 03:31
Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
РИА Новости вчера в 13:31
Происшествия
Шесть человек умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
Жертвами пандемии COVID-19 в Новосибирской области стали уже 240 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 00:47
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 01 августа в 13:27
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС вчера в 03:19
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
Экономика
Банкам могут разрешить списывать деньги с неактивных счетов клиентов
Банкам могут разрешить списывать деньги с неактивных счетов клиентов Речь идет об абонентской плате за обслуживание счета и кредитных платежах.
MySLO.ru 31 июля в 14:53
Религия
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству «говорить Божию правду» и не верить слухам о многомиллиардных богатствах архиереев Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ вчера в 11:09
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00
Общество
В Белоруссии рассказали о трудностях «российских боевиков» с пересечением границы
У задержанных в Белоруссии российских «бойцов ЧВК» возникли трудности при пересечении границы. Об этом сообщает белорусский телеканал СТВ.
Lenta.ru вчера в 19:42
Технологии
Майское обновление Windows 10 установлено почти на 12% компьютеров
Как рассказали эксперты, по состоянию на начало июля майское обновление Windows 10 было установлено почти на 12% компьютеров.
Astera вчера в 13:27
Политика
РБК: СПЧ настаивает на рассмотрении дела Сафронова в открытом режиме
Совет при президенте по правам человека (СПЧ) ответил на обращение правозащитников по делу Ивана Сафронова, сообщил РБК со ссылкой на текст письма.
Коммерсантъ вчера в 18:55
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
Россияне с 3 августа не могут пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки.
ТАСС вчера в 17:01
Здоровье
Александр Холопов возглавил томский роддом №4
Как сообщалось ранее, Александр Холопов уже работал в роддоме №4 Томска – сначала врачом анестезиологом-реаниматологом, затем – завотделением реанимации и анестезиологии (1998-2008 годы).
РИА Томск 00:16
Происшествия
В ДТП на автотрассе в Кемеровской области погибли два человека
Кемерово, 3 августа 2020, 06:59 — REGNUM Два человека погибли, ещё двое получили травмы в результате ДТП на автотрассе в Кемеровской области.
REGNUM вчера в 23:59
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
Уточняется, что за прошедшие сутки скончался пациент из Междуреченска — у мужчины 1960 года рождения развилась тяжелая форма пневмонии.
REGNUM 00:14
Политика
Водолацкий: Дело по расследованию MH17 повернулось в пользу РФ
Фонд провел свое собственное расследование обстоятельств крушения Boeing в Донбассе в 2014 году.
RuNews24.ru вчера в 23:59
Космос
Российский сегмент МКС получил широкополосный канал связи с Землей
Российский сегмент Международной космической станции (МКС) подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землей, сообщает в воскресенье "Роскосмос".
Интерфакс вчера в 05:34
Происшествия
Почти 50 полицейских пострадали во время протестов в Берлине
Российская газета вчера в 18:45
Единоборства
Исмаилов эмоционально поддержал Емельяненко после поражения
Российский боец смешанных боевых искусств Магомед Исмаилов в своем Instagram-аккаунте выразил слова поддержки соотечественнику Александру Емельяненко, которого ранее победил в поединке.
РИА Новости вчера в 09:22
Экономика
В РФ яблоки подорожали на 30-45%
В РФ резко подорожали яблоки, стоимость различных сортов изменилась на 30-45%.
Дни24 01 августа в 08:36
Армия и оружие
Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО
Погранслужба Украины откажется от автоматов Калашникова в рамках вывода из эксплуатации ВСУ советского вооружения и техники.
News.ru вчера в 09:55
Происшествия
В Углегорском районе опрокинулся рейсовый автобус
Сахалин.Инфо вчера в 23:51
Футбол
Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
Моссовет вчера в 05:23
Единоборства
Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе
В ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 5. В главном поединке вечера встречались бойцы среднего веса Дерек Брансон и Эдмен Шахбазян, представляющие США.
Российская газета вчера в 04:06
Политика
В Госдуме назвали Лукашенко паразитом на отношениях с Россией
Константин Затулин, первый заместитель председателям комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, считает действия Александра Лукашенко, президента Беларуси, отстаиванием собственных интересов с риском отношениями с Россией.
Регион online вчера в 10:39
Технологии
Илон Маск рассказал, как мозговые чипы расширят возможности человека
ToDay News Ufa вчера в 18:05
Космос
Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США
Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.
REGNUM вчера в 15:29
Политика
Прилепин увидел интерес Китая в задержании россиян в Белоруссии
Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo со ссылкой на белорусские источники сообщил, что задержание россиян в Белоруссии якобы могли «заказать» китайские компании, которые конкурируют с Россией в Африке и Венесуэле.
Взгляд.ру вчера в 08:03