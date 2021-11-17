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Рост цен на бензин в РФ за неделю ускорился до 0,3%

По данным Росстата, к 15 ноября стоимость 1 литра бензина в среднем по РФ выросла на 13 коп. и составила 49,50 руб.
Финмаркет
В частности, Аи-92 подорожал на 10 копеек, до 46,54 рубля за литр, Аи-95 — на 11 копеек, до 50,34 рубля.
ПРАЙМ
По данным службы, за минувшую неделю средняя цена на бензин в стране выросла на 13 копеек и составила 49,5 рубля за литр.
ПРАЙМ
По оценке Минэкономразвития, за последний год цены на бензин в России поднялись в среднем на 7,5%. При этом темпы удорожания горючего остаются заметного ниже общего уровня инфляции в стране (8,1%).
RT на русском

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