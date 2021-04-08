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МедиаРязань

Рост цен на жильё в Рязанской области составил 17,6%

8 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин провёл совещание об итогах реализации посланий главы государства Федеральному Собранию 2019 и 2020 годов. Одной из тем совещания стала жилищная политика и рост цен на жильё.В источнике
С чего всё началось

Путин поручил ФАС разобраться с ростом цен на жилье

Глава государства отметил, что в среднем по стране цена недвижимости выросла на 12 процентов, но в Северной Осетии увеличение достигло 30 процентов, а в Орловской, Амурской, Рязанской областях и Адыгее — от 17 до 20 процентов.
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