Глава государства отметил, что в среднем по стране цена недвижимости выросла на 12 процентов, но в Северной Осетии увеличение достигло 30 процентов, а в Орловской, Амурской, Рязанской областях и Адыгее — от 17 до 20 процентов.

РИА Новости 8 апреля в 10:21