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REGNUM

Путин поручил проверить рост цен на жилье в Северной Осетии

Самый большой показатель роста установлен в Северной Осетии — 30%. Установить причины существенного увеличения цен на жилье в этой республике и других субъектах президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства РФ и Федеральной антимонопольной службы.В источнике
С чего всё началось

Путин поручил ФАС разобраться с ростом цен на жилье

Федеральная антимонопольная служба должна изучить существенный рост цен на жилье в российских регионах, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства по реализации президентских посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов.
РИА Новости8 апреля в 10:21

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РИА Новостивчера в 09:14

Путин поручил ФАС проверить рост цен на жилье

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ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье

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RT на русском8 апреля в 13:21

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