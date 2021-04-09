Самый большой показатель роста установлен в Северной Осетии — 30%. Установить причины существенного увеличения цен на жилье в этой республике и других субъектах президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства РФ и Федеральной антимонопольной службы.

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С чего всё началось Путин поручил ФАС разобраться с ростом цен на жилье Федеральная антимонопольная служба должна изучить существенный рост цен на жилье в российских регионах, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства по реализации президентских посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов. РИА Новости 8 апреля в 10:21