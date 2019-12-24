Энергетика

Газета.RuГазета.RuРост цен на бензин в 2019 году оказался минимальным за 11 лет

Цены на бензин в 2019 году продемонстрировали минимальный рост за 11 лет. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
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Цены на бензин в 2019 году показали минимальный рост за 11 лет

Цены на бензин в этом году показывают самый низкий рост за последние 11 лет, на дизельное топливо — за последние 10, подсчитали «Известия» на основании данных Росстата. Так, бензин с 1 января подорожал всего на 1,9%, впервые с 2016-го уступив общему уровню инфляции.
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