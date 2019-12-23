Финансы
СаминвесторРост частных вкладов в банках ускорился до 0,7%
В ноябре 2019 года рост вкладов физических лиц в российских банках ускорился до 0,7% с 0,3% в октябре. Об этом говорится в докладе Центробанка РФ о развитии банковского сектора.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В январе-ноябре объем вкладов физлиц в номинальном выражении вырос на 4% - ЦБ РФ
Финмаркет20 декабря в 06:19
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 07:29, Ашберн
Кино
«КиноПоиск» назвал самые популярные фильмы 2019 года
Экономика
Греф считает, что ставки по ипотеке будут снижаться
В интервью телеканалу "Россия 24" глава Сбербанка высказал мнение, что ставки по ипотеке, вероятнее всего, будут снижаться.
Политика
Медведев поручил ответить на санкции против «Северного потока-2»
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами поручил проработать меры в ответ на санкции США против строительства газопровода «Северный поток-2».
Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 5 получит врезанную фронтальную камеру и 5G
Sony Xperia 5 получит врезанную одинарную фронтальную камеру и поддержку сетей нового поколения 5G, презентация модели должна состояться 25 февраля.
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
Политика
Новак надеялся на скорое завершение строительства «Северного потока-2»
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва надеется на скорое завершение строительства газопровода "Северный поток — 2", несмотря на препятствия.
Хоккей
«Ак Барс» в Давосе сыграет с «Салаватом Юлаевым»
«Ак Барс» 23 декабря впервые сыграет матч КХЛ в Давосе.
Общество
Совфед одобрил возврат курилок в аэропорты
Совет Федерации одобрил закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные помещения для курения.
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Политика
Ветераны «Альфы» предположили, кто стоит за массовыми «минированиями»
Ветераны группы «Альфа» предположили, кто может стоять за подобными сообщениями и какой ущерб эвакуации наносят организациям.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Футбол
«Зенит» прокомментировал слухи о продлении контрактов с рядом игроков
Петербургский футбольный клуб "Зенит" пока не продлевал истекающие летом 2020 года контракты ни с тренерами, ни с игроками, заявил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
Политика
В США уточнили, при каких условиях снимут санкции с России
Вашингтон снимет антироссийские санкции, если в течение 90 дней будет доказано, что Москва не причастна к вмешательству во внутренние дела США и не участвует в военных действиях против Украины.
Общество
СВР обещает рассекретить имена семи разведчиков-нелегалов
СВР рассекретит к своему столетнему юбилею имена семерых разведчиков-нелегалов.
Энергетика
Гончарук назвал последствия газового соглашения для граждан Украины
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук высказал свое мнение о договоре по транзиту газа из России через ГТС Украины, а также рассказал, как это отразится на украинцах.
Культура
Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем 2019 года
Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг была признана самым высокооплачиваемым писателем 2019 года, сообщил американский журнал Forbes в субботу, 21 декабря.
Политика
Премьер Британии разочаровался в отношениях с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разочаровался в возможности перезагрузить отношения с Россией.
Политика
Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину
Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в правительстве опроверг информацию о том, что «Газпром» заключил контракты с украинскими компаниями на прямые поставки газа, передает «РИА Новости».
Политика
В ДНР отменят комендантский час в новогодние праздники
Комендантский час действует в ДНР с мая 2014 года.
Транспорт
Собянин открыл в новой Москве дорогу
Общество
Авиакомпании заявили об угрозе срыва полетов в новогодние праздники
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 27 российских авиакомпаний, заявила о возможном срыве полетов в новогодние праздники из-за отсутствия решений Минтранса по поводу использования около 30 самолетов.
Биатлон
Правление СБР хочет исключить Малышко и Гараничева из сборной России
По сведениям Sports.ru, биатлонисты Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев будут исключены из российской сборной.
Экономика
Сбербанк хочет отменить «банковский роуминг» к середине 2020 года
Сбербанк планирует отменить так называемый банковский роуминг, который предусматривает взимание комиссии при переводах между клиентами одного банка, к середине 2020 года.
Экономика
Составлен рейтинг закредитованности регионов России
На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
Общество
В Дагестан прибыл Александр Бастрыкин
Сегодня, 23 декабря, в Дагестан с рабочим визитом прибыл руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Политика
Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Политика
США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа
Распоряжение о приостановке Киеву военной помощи было отдано Белым домом примерно через 90 минут после того, как завершился телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.