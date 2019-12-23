В ноябре 2019 года рост вкладов физических лиц в российских банках ускорился до 0,7% с 0,3% в октябре. Об этом говорится в докладе Центробанка РФ о развитии банковского сектора.

Рост частных вкладов в банках ускорился до 0,7%

Политика Медведев поручил ответить на санкции против «Северного потока-2» Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами поручил проработать меры в ответ на санкции США против строительства газопровода «Северный поток-2».

Происшествия Следователи пришли с обысками в ФТС В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.

Общество Совфед одобрил возврат курилок в аэропорты Совет Федерации одобрил закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные помещения для курения.

Политика Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.

Единоборства Емельяненко ответил на вызов Кадырова Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Футбол «Зенит» прокомментировал слухи о продлении контрактов с рядом игроков Петербургский футбольный клуб "Зенит" пока не продлевал истекающие летом 2020 года контракты ни с тренерами, ни с игроками, заявил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.

Политика В США уточнили, при каких условиях снимут санкции с России Вашингтон снимет антироссийские санкции, если в течение 90 дней будет доказано, что Москва не причастна к вмешательству во внутренние дела США и не участвует в военных действиях против Украины.

Энергетика Гончарук назвал последствия газового соглашения для граждан Украины Украинский премьер-министр Алексей Гончарук высказал свое мнение о договоре по транзиту газа из России через ГТС Украины, а также рассказал, как это отразится на украинцах.

Культура Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем 2019 года Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг была признана самым высокооплачиваемым писателем 2019 года, сообщил американский журнал Forbes в субботу, 21 декабря.

Общество Авиакомпании заявили об угрозе срыва полетов в новогодние праздники Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 27 российских авиакомпаний, заявила о возможном срыве полетов в новогодние праздники из-за отсутствия решений Минтранса по поводу использования около 30 самолетов.

Экономика Составлен рейтинг закредитованности регионов России На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.

Общество В Дагестан прибыл Александр Бастрыкин Сегодня, 23 декабря, в Дагестан с рабочим визитом прибыл руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.