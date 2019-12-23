Финансы

СаминвесторСаминвесторРост частных вкладов в банках ускорился до 0,7%

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В ноябре 2019 года рост вкладов физических лиц в российских банках ускорился до 0,7% с 0,3% в октябре. Об этом говорится в докладе Центробанка РФ о развитии банковского сектора.
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