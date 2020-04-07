Коронавирус
Live24Рост числа молодых пациентов с коронавирусом объяснили в Минздраве
В последнее время фиксируется всё больше случаев обнаружения COVID-19 среди молодых людей. По мнению главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Елены Малинниковой, это происходит из-за несоблюдения условий самоизоляции.
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с чего всё началось
Так, по мнению эксперта, подобный бум связан с тем, что неделю назад многие граждане, вместо положенной самоизоляции, приняли решение выехать на природу, где были окружены огромным количеством посторонних людей вокруг.Ferra01:01
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В Минздраве объяснили, почему возросло число заразившихся коронавирусом молодых людей
Комсомольская правдавчера в 20:30
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Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
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В годовом выражении - по сравнению с мартом 2019 года - инфляция в РФ ускорилась до 2,5% (с 2,3% в феврале), свидетельствуют данные Росстата.
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Южноафриканская бегунья Кастер Семеня приняла участие в челлендже, который запустил форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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Напомним, 4 апреля Россия остановила возвращение граждан из-за границы.
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Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.
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Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
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Минпромторг проведет проверку из-за инцидента с замминистра в Ижевске
Замминистра Минпромторга Дмитрий Овсянников устроил скандал, когда при входе в аэропорт Ижевска у него попросили документы и билет на самолет.
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В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
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Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
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Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
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Выплаты начнутся в мае текущего года. Правительству региона дано соответствующее поручение.
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