с чего всё началось

В последнее время фиксируется всё больше случаев обнаружения COVID-19 среди молодых людей. По мнению главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Елены Малинниковой, это происходит из-за несоблюдения условий самоизоляции.

Общество Названы последние регионы России без коронавируса В России осталось четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Энергетика Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.

Экономика Инфляция в России в марте составила 0,6% В годовом выражении - по сравнению с мартом 2019 года - инфляция в РФ ускорилась до 2,5% (с 2,3% в феврале), свидетельствуют данные Росстата.

Общество В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.

Происшествия Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.