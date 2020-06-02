Экономика
Цензуры.НетРост долгов по кредитам прогнозируют осенью в России
Трубникова отмечает, что резкого ухудшения ситуации следует ждать осенью, когда завершатся кредитные каникулы. Даже по льготной ставке проценты продолжают начисляться, и общая сумма кредита растёт.
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с чего всё началось
С другой стороны, в ситуации неопределенности и падения доходов потребители сами менее активно берут кредиты, опасаясь влезать в новые долги. По мере ухудшения платежеспособности населения доля проблемных кредитов и просроченных платежей будет расти.Российская газетавчера в 23:00
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Происшествия
Подозреваемый в краже погиб при задержании в Екатеринбурге
Напомним, ранее в Екатеринбурге молодой человек, подозреваемый в краже обоев из магазина, закрылся в своей квартире и при задержании погиб.
ИА Красная Весна 05:06
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
Экономика
В РФ может быть установлена минимальная ставка часовой оплаты
По словам источника, обозначить новую норму предлагается как "минимальный размер часовой ставки" (МРЧС), он будет применяться при привлечении работника на неполное рабочее время на срок до трех месяцев.
Финмаркет 05:49
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
Общество
Главе МВД сообщили об одинаковых жетонах у полицейских с Петровки 38
Главе МВД Владимиру Колокольцеву направлено обращение о том, что у сотрудников полиции, которые 28 мая задерживали журналистов на Петровке, оказались жетоны с одинаковыми номерами.
Интерфакс 06:36
Финансы
Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля
Надоршин из "ПФ Капитала" считает, что сейчас нет существенного потенциала для укрепления рубля.
РБК 01:00
Общество
Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров
Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
Экономика
Четверть игрушек в России оказалась подделками
Четверть игрушек в России оказалась подделками, чаще всего контрафактными оказываются игрушечное оружие, куклы, роботы и игровые фигурки.
Lenta.ru 07:14
Политика
Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе
После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт 06:46
Технологии
Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом
Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
Транспорт
Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановят к концу июня
Большое Радио 08:21
Культура
На телевидении появится «Детский КВН»
Заветную путевку на телевидение получили только 36 команд. Детям не станут выставлять оценки.
Piter.tv 08:12
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян могут вырасти уже в 2021 году
Согласно квартальному отчету Института народохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%.
Известия вчера в 18:00
Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Космос
На Солнце зафиксирована мощная вспышка
МордовМедиа вчера в 14:09
Здоровье
Врачам на Алтае предложили стать уборщиками. СК начал проверку
Врачам из-за сокращения штата якобы предложили занять открытые вакансии уборщиков, санитаров и дворников.
Телеканал 360° 30 мая в 08:59
Политика
Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
Происшествия
Суд в Екатеринбурге оштрафовал сеть магазинов «Красное & Белое»
Чкаловский районный суд Екатеринбурга во вторник оштрафовал ООО "Лабиринт-Екатеринбург" (одно из юрлиц сети "Красное & Белое") на 400 тысяч рублей за нарушение санитарных правил.
РИА Новости 08:43
Энергетика
Мировые цены на нефть продолжили рост
Рост в сравнении со вчерашним днем составил 0,29%. Цена на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК+.
Компания 02:59
Футбол
Клопп: «„Ливерпуль“ ещё не чемпион, нам нужно работать очень усердно»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что разговоры о чемпионстве команды в Премьер-Лиге преждевременны.
Soccer.ru 05:15
Политика
Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы государственной политики России в области ядерного сдерживания.
Интерфакс 08:50
Происшествия
На живодеров из Приволжска могут завести уголовное дело
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в пресс-службе ведомства.
ivDay.ru 07:00
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
Авто
«Яндекс» представил беспилотный автомобиль на базе Hyundai Sonata
«Яндекс» представил беспилотный автомобиль четвертого поколения – Hyundai Sonata.
Ведомости 06:35
Общество
МВД Украины: 2700 вагонов зерна из госрезерва съели мыши
Экс-глава Госрезерва Украины после проведённого аудита объяснил отсутствие зерна в неприкосновенных хранилищах тем, что его съели мыши.
Новый День 06:43
Общество
Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Известия 06:46
Шоу-бизнес
Оскар Кучера заявил, что переболел коронавирусом
Discover24 04:15
Политика
Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США
Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
Газета.Ru 03:30
Футбол
Сестра Дженнаро Гаттузо скончалась в возрасте 37 лет
Сестра главного тренера неаполитанского клуба «Наполи» Дженнаро Гаттузо Франческа скончалась в возрасте 37 лет.
RT на русском 07:52