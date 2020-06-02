С другой стороны, в ситуации неопределенности и падения доходов потребители сами менее активно берут кредиты, опасаясь влезать в новые долги. По мере ухудшения платежеспособности населения доля проблемных кредитов и просроченных платежей будет расти.

с чего всё началось

Трубникова отмечает, что резкого ухудшения ситуации следует ждать осенью, когда завершатся кредитные каникулы. Даже по льготной ставке проценты продолжают начисляться, и общая сумма кредита растёт.

Рост долгов по кредитам прогнозируют осенью в России

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