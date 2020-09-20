Рост доли "Уралхима" в "Уралкалии" задерживает ФАС Как выяснил "Ъ", "Уралхим" должен в ближайшие две недели увеличить свою долю в "Уралкалии" с 46% до 75%. Таковы условия кредита Сбербанка, который в конце 2019 года рефинансировал долг «Уралхима» перед ВТБ почти на $4 млрд.

С чего всё началось В Госдуму внесен новый законопроект о всероссийском сносе и изъятии недвижимости Законопроекты о всероссийской реновации по примеру Москвы уже вносились в Думу. Так, в 2018 году депутаты Галина Хованская и Сергей Миронов предлагали включать дома в программу с согласия всех, а не двух третей собственников, а также предусматривали квартиры для жителей коммуналок. Коммерсантъ 18:24