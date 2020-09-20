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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Рост доли «Уралхима» в «Уралкалии» задерживает ФАС

Рост доли "Уралхима" в "Уралкалии" задерживает ФАС Как выяснил "Ъ", "Уралхим" должен в ближайшие две недели увеличить свою долю в "Уралкалии" с 46% до 75%. Таковы условия кредита Сбербанка, который в конце 2019 года рефинансировал долг «Уралхима» перед ВТБ почти на $4 млрд.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

В Госдуму внесен новый законопроект о всероссийском сносе и изъятии недвижимости

Законопроекты о всероссийской реновации по примеру Москвы уже вносились в Думу. Так, в 2018 году депутаты Галина Хованская и Сергей Миронов предлагали включать дома в программу с согласия всех, а не двух третей собственников, а также предусматривали квартиры для жителей коммуналок.
Коммерсантъ18:24
Подробнее о событии
66.ru

В России могут разрешить изымать любое жилье для сноса и реновации

66.ru02:49
Znak.com

В Госдуму внесен законопроект об изъятии любого жилья для сноса и реновации по всей России

Znak.com01:03
URA.Ru

В Госдуме обсуждают закон об изъятии и сносе любого жилья

URA.Ru01:49
Накануне.Ru

В России могут разрешить принудительно расселять и сносить не только аварийное жилье

Накануне.Ru01:31
Pravda.Ru

Госдума: местные власти смогут сносить и изымать любое жилье

Pravda.Ru02:06
Европейско-Азиатские новости

Снос хрущевок в России решено возложить на местные власти

Европейско-Азиатские новости23:20
Коммерсантъ

В Госдуму внесен новый законопроект о всероссийском сносе и изъятии недвижимости

Коммерсантъ18:24

В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия18:14
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, который сможет нести большое количество боеголовок.
Известия18:43
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Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

Ограничения по вакцинации от коронавирусной инфекции могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT.
Lenta.ru21:56
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Производитель лекарства от COVID назвал сроки второй волны в России

Владелец компании «Р-Фарм», которая тестирует и выпускает несколько препаратов для лечения коронавируса, Алексей Репик ожидает, что вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября — начало декабря.
РБК02:56
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Биатлонистка Резцова пропустит сезон из-за беременности

Биатлонистка Кристина Резцова пропустит сезон-2020/21 из-за беременности, но планирует вернуться после родов и выступить на Олимпийских играх 2022 года в Китае, сообщила РИА Новости мама спортсменки, трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.
РИА Новости03:01