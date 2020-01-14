Энергетика
КоммерсантъРост экспорта может поднять цены на бензин
Рост экспорта может поднять цены на бензин В отличие от прошлого года, на старте 2020 года стоимость топлива на АЗС практически не изменилась, прибавив лишь 0,1%. Однако оптовые цены снова начали расти в декабре, а участники рынка опасаются снижения отгрузок внутренним потребителям на фоне сокращения производства топлива и роста экспорта.
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с чего всё началось
Цены на дизельное топливо за отчетный период поднялись на 0,2%, в общей сложности они растут уже одиннадцатую неделю подряд.Интерфакс08:05
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