Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъРост экспорта может поднять цены на бензин

Рост экспорта может поднять цены на бензин В отличие от прошлого года, на старте 2020 года стоимость топлива на АЗС практически не изменилась, прибавив лишь 0,1%. Однако оптовые цены снова начали расти в декабре, а участники рынка опасаются снижения отгрузок внутренним потребителям на фоне сокращения производства топлива и роста экспорта.
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с чего всё началось

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«Цена на бензин бьет по мозжечку». Юрий Матвейко о том, как изменятся цены на топливо

АМИТЕЛвчера в 23:18
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