Цены на дизельное топливо за отчетный период поднялись на 0,2%, в общей сложности они растут уже одиннадцатую неделю подряд.

с чего всё началось

Рост экспорта может поднять цены на бензин В отличие от прошлого года, на старте 2020 года стоимость топлива на АЗС практически не изменилась, прибавив лишь 0,1%. Однако оптовые цены снова начали расти в декабре, а участники рынка опасаются снижения отгрузок внутренним потребителям на фоне сокращения производства топлива и роста экспорта.

Рост экспорта может поднять цены на бензин

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