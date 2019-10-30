К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.

с чего всё началось

Эксперты предупреждают, что из–за планов Минсельхоза нарастить экспорт продуктов к 2025 году, на внутреннем рынке может возникнуть их дефицит. Минсельхоз планирует увеличить к 2025 году объемы экспорта сельхозпродукции в 2,2 раза, молочной и мясной – в 4,5 раза по сравнению с показателями 2017 года.

Рост экспорта приведет к дефициту продуктов в России

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