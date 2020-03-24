Нью-Йорк, США, 25 марта 2020, 01:19 — REGNUM Промышленный индекс Dow Jones вырос до 20 685,04 пункта или более чем на 11% по итогам торгов 24 марта. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

Происшествия Главный инфекционист Ставрополья уволена Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.

Общество Росавиация объяснила сложности с вывозом граждан СНГ из Москвы Вопрос вывоза граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии из Москвы пока затруднен из-за позиции властей этих стран по вопросу перевозки пассажиров, предпринимаются меры для получения разрешений на вывоз, сообщили в Росавиации.

Политика В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".

Здоровье РФ может поставить в Африку и Латинскую Америку мобильные госпитали Ряд стран Латинской Америки и Северной Африки прислал в Россию заявки на мобильные противоинфекционные отделения для борьбы с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации "Проект-техника", создающей эти комплексы.

Технологии Специалист рассказал о двух тестах, по которым выявляют коронавирус Генеральный директор компании DRD Biotech Анжей Жимбиев рассказал о двух основных типах тестов, по которым выясняют, болен ли человек коронавирусом нового типа.

Происшествия Инспектор Гостехнадзора в Якутии сел за взятку Якутск, 25 марта 2020, 04:56 — REGNUM В Якутске осудили бывшего старшего госинспектора инспекции Гостехнадзора Управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники по Сунтарскому району, обвиняемого по нескольким статьям УК, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Здоровье В Бурятии зарегистрирован первый человек с подозрением на коронавирус Проба на коронавирус дала предварительный положительный результат, анализы для проверки сейчас направлены в Новосибирск 24 марта вечером в вирусологической лаборатории дала предварительный положительный результат первая проба на коронавирус, анализы для проверки направлены в научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" города Новосибирск.

Происшествия У троих россиян выявлен коронавирус Три новых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтвердили у россиян, один из них — в Санкт-Петербурге, два других — за рубежом.