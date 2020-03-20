Энергетика
ПРАЙМНефть держится в плюсе на заявлениях Трампа
Цены на нефть замедлили свой рост в пятницу днем, при этом стоимость сырья держится в плюсе вторую торговую сессию подряд на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.
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Комментарии
Общество
В России выявили 54 новых случая заражения коронавирусом
В девяти российских регионах зарегистрировали 54 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Политика
Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой
Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Культура
«Яндекс» покажет сериал о победе Ельцина на выборах 1996 года
Принадлежащий Яндексу онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» в средине 2021 года покажет сериал «Сердечный приступ» о повторной победе Бориса Ельцина на президентских выборах, соратниках политика и противниках.
Политика
Появилось фото бюллетеня для голосования по Конституции
«РИА Новости» показало фотографию бюллетеня для проведения голосования по поправкам в Конституцию.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Наука
Виртуальная реальность поможет женщинам в борьбе с анорексией
Женщины, страдающие от анорексии или булимии, смогли принять свою внешность, когда оценили ее при помощи виртуальной реальности.
Общество
В России создали три прототипа вакцины от коронавируса
"Сегодня в ФМБА России созданы три прототипа вакцины, представляющие собой рекомбинантные белки на основе эпитопов поверхностного S-белка SARS-CoV-2, запущены исследования иммуногенности на мышах", — говорится в сообщении.
Общество
В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус
В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
Общество
США приостановили выдачу виз в большинстве стран мира
США прекращают выдавать визы в большинстве стран из-за коронавируса, сообщил госдепартамент США в Twitter.
Энергетика
Сечин: Россия не занимается демпингом цен на нефть
Россия отказалась от совместного сокращения добычи нефти, после чего Саудовская Аравия предложила своим покупателям скидку к цене нефти в $6–8 за баррель.
Общество
Депутат Мосгордумы назвала советские квартиры «помойкой»
Депутат Московской городской Думы Людмила Стебенкова в своем Twitter раскритиковала быт советских людей, сравнив квартиры с интерьером времён СССР с «помойкой».
Происшествия
В Перми при взрыве газа в квартире погиб один человек
Мужчина погиб при взрыве газа в квартире жилой пятиэтажки в Перми.
Общество
В США задумались об антироссийских санкциях из-за цен на нефть
Американские власти рассматривают возможность ввести санкции в отношении России для стабилизации ситуации на рынке нефти.
Путешествия
TUI Россия компенсирует туристам отмененные до 30 апреля туры за рубеж
В пятницу TUI Россия сообщила, что вынуждено аннулирует туры в зарубежные страны с датой вылета с 20 марта по 30 апреля.
Политика
Племянник Путина собрался в политику
Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Экономика
ЦБ не увидел необходимости во введении прямых выплат гражданам России
По словам Набиуллиной, Центробанк внимательно следит за ситуацией на валютном рынке, однако не имеет определенного порога курса рубля, по достижении которого начнет предпринимать меры.
Общество
Признаки коронавируса подтвердили у 253 россиян: актуальная информация на 20 марта
За последние сутки число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 54 человека Москва, 20 марта.
Наука
Механизм появления коронавируса раскрыт
Международная группа ученых раскрыла механизм появления нового коронавируса, который сейчас стремительно шагает по миру и собирает жертвы в разных странах.
Армия и оружие
США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
Американские военные провели успешные испытания корпуса планирующего блока гиперзвуковой ракеты.
Общество
Москва направила Парижу ноту из-за ситуации с россиянами на лайнере
Посольство России в Париже направило МИД Франции ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся вблизи Марселя.
Общество
В Подмосковье выявили новый случай заражения коронавирусом
Еще один случай заражения коронавирусом выявлен в Подмосковье, число выросло до 18, сообщает оперативный штаб Московской области.
Политика
США остановили строительство комплекса ПРО в Польше
Американцы приостановили финансирование строительство противоракетного комплекса, который возводили в Польше в Редзиково.
Энергетика
Цены на нефть выросли после обвала
К 18:40 мск цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent поднималась на 9,32 процента — до 27,2 доллара за баррель, причем минутами ранее она росла на 11 процентов.
Экономика
Эксперт назвал способы для сохранения рублевых сбережений в кризис
Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган сказал, что россияне могут покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, потому что те могут вскоре вырасти в цене, пишет РИА Новости.
Политика
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Общество
Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм
Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет с 1 января 2020 года.
Политика
Путин обсудил с президентом Казахстана шаги по борьбе с коронавирусом
«Обсуждены предпринимаемые в России и Казахстане шаги по предотвращению распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.