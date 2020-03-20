Цены на нефть замедлили свой рост в пятницу днем, при этом стоимость сырья держится в плюсе вторую торговую сессию подряд на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

Нефть держится в плюсе на заявлениях Трампа

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