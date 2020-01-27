Экономика

REGNUMREGNUMКоронавирус продолжает негативно влиять на нефть

Европейские и американские индексы, скорее всего, двинутся за ними. На данный момент опасения в отношении вируса продолжат негативно влиять на нефтяной рынок. Торги открылись снижением нефти.
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Недельное падение цены меди превысило 4%, никеля - 6%

Финмаркет25 января в 03:53

Коронавирус продолжает негативно влиять на нефть

REGNUM00:16

Рост мировой экономики может замедлиться из-за коронавируса

Finam.Ru05:07
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 15:18, Ашберн
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По мнению Мясникова, панику вокруг коронавируса распространяют те, кому это выгодно, — международные организации здравоохранения.
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Сегодня, 27 января, «Трактор» в домашнем матче проиграл казанскому «Ак Барсу».
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Конституционный суд отказался рассматривать конституционность закона об особом статусе Донбасса, сообщила в понедельник пресс-служба КС Украины.
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В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV.
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Посольство России в ФРГ ответило на слова Качиньского о компенсациях

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США признали крушение своего военного самолета в Афганистане

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Павла Кадочникова заместителем министра финансов Российской Федерации, Людмилы Боковой - заместителем главы Минкомсвязи РФ.
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Первая промсеть 5G МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную 5G-зону частной сети LTE на заводе «Камаз» в татарстанских Набережных Челнах.
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СМИ узнали причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина

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Рубль обрушился на фоне коронавирусной опасности

После открытия торговой сессии рубль показал сильное снижение на фоне роста числа заболевших коронавирусом и погибших от него, гласят данные Мосбиржи.
Газета.Ru 02:13
Политика

На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Lenta.ru 08:30
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Зеленский обвинил СССР в Холокосте и развязывании Второй мировой войны

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Евгения Феофилактова пристыдила Антона Гусева

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Путин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года

Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года.
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«Арсенал» просит у «Барселоны» более 50 миллионов фунтов за Обамеянга

«Пушкари» согласились только на опцию продажи, при этом за габонца «оружейники» требуют более 50 миллионов фунтов стрелингов.
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«Ливерпуль» может сыграть с «Челси» в Кубке Англии

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Англии.
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Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы

Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
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Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
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Террористы атаковали нефтехранилища в сирийском Баниясе

Террористы нанесли удары по нескольким морским нефтяным объектам в сирийском портовом городе Банияс.
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Трамп пообещал представить «сделку века» 28 января

Президент США Дональд Трамп намерен представить общественности так называемую "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию во вторник в 20.00 мск, заявил американский лидер журналистам в понедельник в преддверии встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.
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Школьники устроили шашлыки на Вечном огне в Махачкале

Школьники устроили танцы и шашлыки на Вечном огне в Махачкале.
Lenta.ru 11:45
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Мишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу

Премьер-министр России Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.
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Общество

ВОЗ переоценила риски распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) скорректировала оценку риска заражения новым типом коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:02
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Тренер Нурмагомедова предсказал поражение Хабиба в бою с Фергюсоном

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В Киеве экс-командир разведки ДНР открыл огонь по двум полицейским

Украинские правоохранители сообщили, что оперативниками был задержан мужчина, ранивший из травматического пистолета двух человек возле кафе в киевском Гидропарке.
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Путин утвердил новый состав президиума Госсовета

Президент России Владимир Путин своим распоряжением утвердил новый состав президиума Государственного совета.
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