В рамках торгов на Лондонской бирже ICE стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent поднялась более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, июльские фьючерсы выросли на 5,4% до отметки в $30,76 за баррель, по данным на 19:44 по мск.

Brent на Лондонской бирже выросла более чем на 5%

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