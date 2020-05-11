Энергетика
Газета.RuBrent на Лондонской бирже выросла более чем на 5%
В рамках торгов на Лондонской бирже ICE стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent поднялась более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, июльские фьючерсы выросли на 5,4% до отметки в $30,76 за баррель, по данным на 19:44 по мск.
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От коронавируса в мире скончались больше 300 тыс. человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
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Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
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Во время вспыхнувших в начале апреля беспорядков в колонии № 15 города Ангарска Иркутской области сотрудники ФСИН применили силу в отношении более 400 заключённых.
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Астраханцы начали массово подавать заявления на единовременные выплаты
С сегодняшнего дня, согласно официальному заявлению ПФР, россияне могут обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 тысяч рублей.
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В Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев.
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ЦСР: треть российских компаний ожидает банкротство
Более трети российских компаний из различных отраслей могут стать банкротами из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).
Коммерсантъ 12:27
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В свою очередь Мурашко отметил позитивный посыл работы партии. Он добавил, что вся помощь должна дойти до нуждающегося населения.
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В НАТО рассказали о влиянии коронавируса на операции альянса
Пандемия коронавируса не повлияла на способность НАТО проводить операции в разных точках мира, альянс обеспечивает безопасность своих военных, заявил председатель Военного комитета НАТО Стюарт Пич.
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Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
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Представители филфака МГУ не знают о случаях домогательств в вузе
Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова, подписавшая письмо против домогательств в университетской среде, сообщила РИА Новости, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют; президент факультета Марина Ремнева также отметила, что домогательства у них невозможны.
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Экс-глава «Крымавтотранса» задержан за растрату 5 млн рублей
Симферополь, 14 мая 2020, 17:41 — REGNUM Бывшего руководителя госпредприятия «Крымавтотранс» подозревают в незаконном присвоении и растрате пяти миллионов рублей.
REGNUM 10:41
Здоровье
Врач заявил о «работающей на пределе» системе здравоохранения Британии
Система здравоохранения Великобритании давно работает на пределе.
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На Украине раскрыли новый обман МВФ
Украина приняла закон о банковском регулировании, на котором настаивал Международный валютный фонд, однако он опять ее обманул.
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Зрители не оценили фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди
На сайте Rotten Tomatoes ленту высоко оценила половина зрителей и только треть критиков, на портале IMDb "Лицу со шрамом" поставили 5,5 из 10 баллов.
Газета.Ru вчера в 07:41
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Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
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Microsoft начал сворачивать работу над 32-битной версией Windows 10
Начиная с обновленной версии Windows 10 (2004), Microsoft перестал предлагать 32-битный вариант этой операционной системы OEM-производителям, Обновления для 32-разрядной версии все еще будут выходить, но вот на новых компьютерах она устанавливаться не будет.
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Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
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Вышел трейлер сериала «Сквозь снег» от Netflix
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Российский игрок НХЛ рассказал об опасности американских женщин
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров рассказал об особенностях жизни в США.
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Создана наиболее достоверная 3D-модель вируса SARS-CoV-2
Студия биомедицинской визуализации Visual Science представила наиболее детализированную трехмерную модель коронавируса SARS-CoV-2 c разрешением до отдельных атомов.
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Появились первые фотографии обновленного Ford Focus
Первые фотографии обновленного Focus в кузове «универсал» опубликовал сертификационный орган КНР.
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