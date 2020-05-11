Энергетика

Газета.RuГазета.RuBrent на Лондонской бирже выросла более чем на 5%

В рамках торгов на Лондонской бирже ICE стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent поднялась более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, июльские фьючерсы выросли на 5,4% до отметки в $30,76 за баррель, по данным на 19:44 по мск.
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