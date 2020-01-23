Политика

Lenta.ruLenta.ruРост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров. Об этом заявила сопредседатель профильной рабочей группы Талия Хабриева.
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Хабриева: поправка к Конституции подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров

Поправка к Конституции РФ об индексации пенсий распространяется на работающих пенсионеров. Об этом в четверг в ходе обсуждения законопроекта об изменениях в Основном законе заявила сопредседатель профильной рабочей группы Талия Хабриева.
ТАСС02:57

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Норму об индексации пенсий работающим пенсионерам включили в обновленную Конституцию

Финмаркет03:08

В России решили восстановить индексацию работающим пенсионерам

Газета.Ru11:32

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Известия03:34

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RT на русском11:58

Хабриева: поправка к Конституции подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров

ТАСС02:57

Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

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