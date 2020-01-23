Политика
Lenta.ruРост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров. Об этом заявила сопредседатель профильной рабочей группы Талия Хабриева.
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Поправка к Конституции РФ об индексации пенсий распространяется на работающих пенсионеров. Об этом в четверг в ходе обсуждения законопроекта об изменениях в Основном законе заявила сопредседатель профильной рабочей группы Талия Хабриева.ТАСС02:57
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Видео с полетом российского вертолет Ми-28Н над блок-постом США выложили в сеть.
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«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
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Отец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести
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В Москве ночью 22 января скоропостижно умер заслуженный артист России, актер театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
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Стекловидный мозг обнаружен в черепе жертвы извержения Везувия
Стекловидная масса на месте мозга обнаружена в черепе жертвы извержения вулкана Везувий, сообщают исследователи — антропологи неаполитинского университета Фридриха II.