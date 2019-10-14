Экономика
Lenta.ruРост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина. К такому выводу пришла Счетная палата, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество
Минюст потребовал ликвидировать движение «За права человека»
В тексте письма, размещенного на сайте Минюста, говорится, что ведомство просит ликвидировать движение "За права человека", его структурные подразделения и исключить сведения о них из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Российская газета 10:32
Политика
Президент Эстонии пригласила Путина в гости
Газета.Ru 08:53
Политика
Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды
Британский журналист Би-би-си Эндрю Эванс назвал популярный в России суп — борщ — орудием российской военной пропаганды.
Известия 09:29
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
Известия 08:01
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Коммерсантъ вчера в 13:44
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК 07:43
Политика
В ОАЭ начались переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби
В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна.
REGNUM 06:19
Политика
Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией
Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
Известия 02:56
Технологии
Фондовая биржа Nasdaq добавила криптовалютный индекс
Вторая по величине фондовая биржа Nasdaq добавила индекс на основе 100 криптоактивов под названием CIX100, сообщает Cointelegraph.
РБК 11:01
Здоровье
Найдены 26 новых мутаций, провоцирующих рак поджелудочной железы
Учёные Ростовского научно-исследовательского онкологического института (ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России) первыми в России провели масштабное молекулярно-генетическое исследование нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы.
МЕД-инфо 07:49
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Армия и оружие
Трамп возложил на Асада ответственность по защите курдов
Президент США Дональд Трамп заявил, что он выступает в пользу того, чтобы сирийский лидер Башар Асад защищал курдов в Сирии.
RT на русском вчера в 15:41
Политика
Близкий к Кремлю фонд ответил на сообщения о «плане борьбы с Навальным»
Ранее The Insider писал, что ряд писем Костина и его сотрудников из взломанной переписки указывает, что в последние годы он «разрабатывал для администрации президента план давления» на Навального и его соратников.
РБК 11:00
Общество
Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы
Особый режим Министерство предлагает дополнить закон о противодействии недружественным мерам США и других государств следующим положением — "в отношении граждан РФ и (или) российских юрлиц, на которых распространяются меры ограничительного характера со стороны недружественных иностранных государств, применяются специальные положения законодательства".
РБК 09:07
Теннис
Даниил Медведев снялся с «ВТБ Кубка Кремля»
Четвертая ракетка мира Даниил Медведев, «посеянный» под первым номером на «ВТБ Кубке Кремля», не сможет принять участия в турнире.
Спорт-Экспресс 10:06
Армия и оружие
Киевские боевики яростно обстреливают окраины Донецка
Новостной фронт 10:07
Наука
Лук и стрелы: как передовые технологии позволили чернокожим захватить Европу
Люди современного типа, Homo sapiens, возникли в Африке не позднее 340 тысяч лет назад.
Naked Science 12 октября в 02:02
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Политика
Грызлов заявил об угрозе обострения ситуации в Донбассе
«Есть угроза обострения ситуации в Донбассе в связи с активизацией украинских националистов, неонацистов», — сказал Грызлов.
REGNUM 11:15
Космос
Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе
РИА Новости 13 октября в 08:55
Футбол
Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов
Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
РИА Новости вчера в 16:36
Футбол
Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА
Дни24 05:17
Спорт
Гендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался по поводу измененных данных московской лаборатории, передает The New York Times.
Газета.Ru 07:20
Общество
Мама убитой девочки записала видеообращение к жителям Саратова
Мать девятилетней девочки, убитой в Саратове по пути в школу, сделала обращение.
Ридус вчера в 11:03
Политика
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
RT на русском вчера в 16:55