Экономика
Lenta.ruРост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина. К такому выводу пришла Счетная палата, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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В Счетной палате заявили, что россияне могут не дождаться роста пенсий
ФедералПресс14 октября в 07:19
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Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Происшествия
Осужденный за убийство сбежал из колонии-поселения под Красноярском
"15 октября на участке колонии-поселения ЛИУ-37 (город Сосновоборск) во время вечерней проверки обнаружено отсутствие Брысева Юрия Владимировича, 1994 года рождения, осужденного по ст. 105 ч.1, 166 ч.2 УК РФ", - говорится в сообщении.
ТАСС 00:58
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Политика
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК 14 октября в 12:49
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Происшествия
19-летняя украинка избила сына и сбежала на свидание
В Ровенской области на Украине 19-летняя девушка избила сына из-за его плача и ушла на свидание. Об этом сообщает агентство УНИАН.
Lenta.ru 01:51
Политика
Эрдоган может посетить Россию в октябре
Как сообщила пресс-служба Кремля, Владимир Путин пригласил своего турецкого коллегу посетить Россию с рабочим визитом, и это приглашение было принято.
ТАСС 02:32
Армия и оружие
Снайпер уничтожил военнослужащую ВСУ из бригады охраны Генштаба
Как ранее сообщала «Русская Весна», 15 октября на Донбассе снайперским огнем были уничтожены двое военнослужащих ВСУ.
Rusvesna.su вчера в 15:55
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Политика
В Госдуму внесут законопроект об отмене моратория на смертную казнь
Законопроект о частичной отмене моратория на смертную казнь для террористов и педофилов внесет фракция «Справедливая Россия» в нижней палате парламента, сообщает лидер партии Сергей Миронов.
Mockva.ru вчера в 06:40
Наука
Свет очищает кровь от угарного газа
На красном свету угарный газ легко отрывается от гемоглобина, и остаётся только быстро поменять его на кислород.
Наука и жизнь 13 октября в 02:18
Армия и оружие
ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой
Шведская подводная лодка спутала сигнал метеорологического буя с иностранной субмариной и спровоцировала проведение масштабной военной операции.
Известия вчера в 21:41
Общество
Россияне простились с космонавтом Алексеем Леоновым
В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны простились с дважды Героем Советского Союза космонавтом Алексеем Леоновым, сообщает «360».
Ридус вчера в 05:00
Политика
Начались переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби
Президент России Владимир Путин в ходе своего турне по Аравийскому полуострову прибыл в королевский дворец Каср Аль-Ватан в Абу-Даби.
МонаВиста вчера в 11:02
Авто
Представлен BMW 2-Series Gran Coupe
BMW объявила о выпуске 2-Series Gran Coupe.
без руля.ру вчера в 19:05
Шоу-бизнес
Бывшая жена Джереми Реннера заявила, что актер хотел убить ее
КиноПоиск вчера в 04:09
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась от чудо-вакцины, которой лечили Фриске
По словам людей из ближнего круга актрисы, медики предлагали делать инъекции американской вакцины и Заворотнюк.
Комсомольская правда вчера в 18:00
Политика
В ООН рассказали о пытках Ассанжа
Основателя WikiLeaks журналиста Джулиана Ассанжа подвергали жестоким психологическим пыткам и систематически нарушали его права.
Lenta.ru 02:23
Политика
США провели кибератаку против Ирана, сообщили СМИ
США провели секретную операцию в киберпространстве в отношении Ирана после того, как нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись нападениям, за которыми, по мнению Вашингтона, стоит Тегеран, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников.
РИА Новости 01:48
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ 14 октября в 13:44
Политика
В Госдуме оценили призыв Киева ужесточить антироссийские санкции
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление главы украинского МИД Вадима Пристайко о том, что Украина попросила ЕС усилить санкции в отношении России после выборов в Крыму.
RT на русском вчера в 15:15
Происшествия
В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь
В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Lenta.ru вчера в 11:59
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M30s появился в России
Газета DAILY 14 октября в 14:14
Культура
Съемки продолжения сериала «Сваты» оказались под угрозой
Съемки седьмого сезона сериала «Сваты», замороженные два года назад, могут сорваться из-за нескольких актеров.
ТК Звезда вчера в 22:04
Спорт
Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб
Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53