Экономика

Lenta.ruLenta.ruРост пенсий в России поставили под сомнение

Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина. К такому выводу пришла Счетная палата, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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«Форма геноцида пенсионеров»: Пенсионная система «вскипятила» не только Россию, но и Запад

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14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
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Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК 14 октября в 12:49
Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
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19-летняя украинка избила сына и сбежала на свидание

В Ровенской области на Украине 19-летняя девушка избила сына из-за его плача и ушла на свидание. Об этом сообщает агентство УНИАН.
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Эрдоган может посетить Россию в октябре

Как сообщила пресс-служба Кремля, Владимир Путин пригласил своего турецкого коллегу посетить Россию с рабочим визитом, и это приглашение было принято.
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Снайпер уничтожил военнослужащую ВСУ из бригады охраны Генштаба

Как ранее сообщала «Русская Весна», 15 октября на Донбассе снайперским огнем были уничтожены двое военнослужащих ВСУ.
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Российское зерно переведут в токены после хищений на элеваторах

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Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
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В Госдуму внесут законопроект об отмене моратория на смертную казнь

Законопроект о частичной отмене моратория на смертную казнь для террористов и педофилов внесет фракция «Справедливая Россия» в нижней палате парламента, сообщает лидер партии Сергей Миронов.
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Наука и жизнь 13 октября в 02:18
Армия и оружие

ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой

Шведская подводная лодка спутала сигнал метеорологического буя с иностранной субмариной и спровоцировала проведение масштабной военной операции.
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Общество

Россияне простились с космонавтом Алексеем Леоновым

В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны простились с дважды Героем Советского Союза космонавтом Алексеем Леоновым, сообщает «360».
Ридус вчера в 05:00
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Начались переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби

Президент России Владимир Путин в ходе своего турне по Аравийскому полуострову прибыл в королевский дворец Каср Аль-Ватан в Абу-Даби.
МонаВиста вчера в 11:02
Авто

Представлен BMW 2-Series Gran Coupe

BMW объявила о выпуске 2-Series Gran Coupe.
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Бывшая жена Джереми Реннера заявила, что актер хотел убить ее

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Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
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В Красноярске арестовали второго подозреваемого в избиении до смерти

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Заворотнюк отказалась от чудо-вакцины, которой лечили Фриске

По словам людей из ближнего круга актрисы, медики предлагали делать инъекции американской вакцины и Заворотнюк.
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В ООН рассказали о пытках Ассанжа

Основателя WikiLeaks журналиста Джулиана Ассанжа подвергали жестоким психологическим пыткам и систематически нарушали его права.
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США провели кибератаку против Ирана, сообщили СМИ

США провели секретную операцию в киберпространстве в отношении Ирана после того, как нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись нападениям, за которыми, по мнению Вашингтона, стоит Тегеран, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников.
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«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
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В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
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Съемки продолжения сериала «Сваты» оказались под угрозой

Съемки седьмого сезона сериала «Сваты», замороженные два года назад, могут сорваться из-за нескольких актеров.
ТК Звезда вчера в 22:04
Спорт

Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб

Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
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