Экономика

Lenta.ruLenta.ruРост пенсий в России поставили под сомнение

Индексация выплат коснется только неработающих пенсионеров, а в национальной цели развития до 2024 года из указа Путина нет такого разделения. Повысить пенсию на уровень, превышающий инфляцию, поручено для работающих и неработающих пенсионеров.
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ФедералПрессвчера в 07:19
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