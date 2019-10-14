Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина. К такому выводу пришла Счетная палата, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Рост пенсий в России поставили под сомнение

Политика Конгресс США отложил голосование по импичменту Трампа Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что демократы откладывают голосование за разрешение провести процедуру импичмента американскому президенту Дональду Трампу.

Политика Виктор Золотов усиливает внутреннюю безопасность Ведомство будет принимать на работу только после испытания кандидатов полиграфом, а сам порядок и формы внутриведомственных проверок определит глава Росгвардии Виктор Золотов.

Общество Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия В Чите мужчина зарезал жену на глазах у детей В Чите задержали мужчину по подозрению в убийстве супруги в Черновском районе Читы. Об этом сообщает СУ СК России по Забайкальскому краю.

Происшествия Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ Во вторник в суде выступил осужденный, который утверждал, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.

Происшествия На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.

Армия и оружие Байден раскритиковал решение Трампа вывести войска из Сирии Бывший вице-президент США Джо Байден отметил, что на месте главы Соединенных Штатов Дональда Трампа не выводил бы американские войска с сирийской территории.

Общество Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире Звезду подиумов официально объявили самой красивой женщиной в мире.

Общество Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Энергетика Сланцевая революция в США подошла к концу Самый медленный рост добычи за четыре последних года является очередным свидетельством того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти подошел к концу.

Политика МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.

Происшествия Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков Мужчина проследил за объектом симпатии и решил наблюдать за женщиной через дверной глазок, используя монокуляр.

Киберспорт Стрим: League of Legends – Сильно утренние «шахматы» Участвуем в рейтинговых боях Garro решил лишний раз не церемониться и с самого утра отправиться сражаться с другими игроками в Teamfight Tactics, крайне популярный дополнительный режим для MOBA League of Legends.

Шоу-бизнес Канье Уэст раскритиковал платье Ким Кардашьян за сексуальность Музыкант Музыкант Канье Уэст раскритиковал платье своей жены Ким Кардашьян, передает Sky News.

Здоровье Специалисты рассказали, как правильно питаться на работе Эксперты ФИЦ питания и биотехнологии рассказали, как правильно питаться на работе без вреда для здоровья, пишет RT.

Политика В Минске не смогли договориться о разведении сил в Донбассе Во время встречи в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины не смогла согласовать новые сроки разведения сил на пилотных участках в Донбассе - в населенных пунктах Петровское и Золотое, пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник на переговорах.

Происшествия В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.

Политика Опубликован «план Даллеса» против Навального Фото: Соцсети Издание The Insider опубликовало письма из взломанной почты консультанта Администрации Президента Константина Костина, которые повествуют о «плане борьбы с Навальным».

Гаджеты Объяснена слабость юзеров к хранению неудачных фотографий на смартфоне Средний юзер хранит в гаджете 952 фотографии, 22 процента из которых — размытые, темные или повторяющиеся изображения.

Футбол Ибрагимович продемонстрировал «космический» трюк Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович исполнил необычный трюк с участием астронавта, сообщает "Матч ТВ".

Политика Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии на переговоры Президент России Владимир Путин, прибывший в Эр-Рияд с государственным визитом, приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, где проведет российско-саудовские переговоры.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.

Общество Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением Мама Лизы призвала чиновников обратить внимание на дороги к школам и сделать их безопасным.