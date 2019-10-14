Экономика
Lenta.ruРост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина. К такому выводу пришла Счетная палата, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Халатность или коррупция? В правительстве «забыли» прописать целевые показатели нацпроектов
Царьград15 октября в 11:27
В Счетной палате заявили, что россияне могут не дождаться роста пенсий
ФедералПресс14 октября в 07:19
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Политика
В Сербии рассказали о проблемах со строительством «Турецкого потока»
На территории Сербии ведется строительство соединительного газопровода от границы с Болгарией до Венгрии, по нему, как планируется, пойдет газ из "Турецкого потока".
Вестник Кавказа 15 октября в 08:21
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины
RT на русском 06:13
Происшествия
В США сын голливудского актера был застрелен после убийства матери
Аргументы и Факты 01:28
Политика
В Кремле назвали необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
RT на русском 06:03
Происшествия
Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании
Сотрудница издания «Новгород.ру» Алина Щеглова подала заявление в Следственный комитет об изнасиловании главным редактором местной муниципальной газеты.
Lenta.ru 15 октября в 10:34
Происшествия
Сотрудник ФБК Шаведдинов сообщил о втором за неделю задержании
Руслан Шаведдинов, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщил о задержании на своей странице в Twitter.
РБК 06:11
Политика
Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit
Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Ведомости 05:49
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru 15 октября в 14:48
Общество
Минюст США предъявил обвинения 338 распространителям детского порно
Обвинения в рамках уголовного дела о создании крупнейшего сайта с детской порнографией под названием Welcome To Video предъявлены 338 гражданам различных стран мира, сообщило 17 октября Министерство юстиции США.
Ридус вчера в 19:06
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Политика
Песков прокомментировал инцидент с дипломатами США в Северодвинске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с тремя американскими дипломатами, которые были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск.
RT на русском 05:59
Футбол
В Англии был забит гол головой со своей половины поля
Невероятный гол головой со своей половины поля был забит защитником в матче региональной футбольной лиги Англии.
Sport24.ru вчера в 15:09
Авто
Опубликованы снимки Nissan X-Trail нового поколения
В Сети опубликовали шпионские фотографии обновленного внедорожника Nissan X-Trail.
Rusargument 01:42
Происшествия
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.
РИА Новости 03:39
Политика
Володин осудил санкции против Венесуэлы
Россия осуждает вмешательство во внутренние дела Венесуэлы и других стран, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин 17 октября на встрече с председателем национального собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо Рондоном, сообщает официальный сайт Госдумы.
Красная весна 03:24
Политика
Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Здоровье
В Челябинске из больницы уволились врачи-травматологи
Как сообщает 74.ru, больницу покинули три врача-травматолога.
REGNUM 03:03
Политика
Трамп назвал выступление Пелоси в Белом доме нервным срывом
Выступление спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Белом доме было больше похоже на нервный срыв, написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.
REGNUM вчера в 21:44
Происшествия
В крови сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
Напомним, что похожий случай произошел летом 2017 года в Балашихе, где 31-летняя Ольга Алисова сбила насмерть шестилетнего мальчика, а затем судмеэксперты нашли в крови ребенка 2,7 промилле алкоголя.
Московский Комсомолец 15 октября в 13:29
Экономика
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Газета.Ru вчера в 13:16
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия 03:49
Политика
Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
РИА Новости вчера в 19:16
Происшествия
В Тамбове кондуктор отправил ребенка просить деньги у пассажиров
РЕН ТВ вчера в 12:37
Политика
Лукашенко прокомментировал инцидент с россиянкой Богачевой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.
РИА Новости 04:36
Происшествия
В Керчи прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в колледже
Общегородская минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.
РИА Новости 02:07