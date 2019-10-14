Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина. К такому выводу пришла Счетная палата, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Рост пенсий в России поставили под сомнение

Политика В Сербии рассказали о проблемах со строительством «Турецкого потока» На территории Сербии ведется строительство соединительного газопровода от границы с Болгарией до Венгрии, по нему, как планируется, пойдет газ из "Турецкого потока".

Политика В Кремле назвали необычным письмо Трампа Эрдогану Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.

Происшествия Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании Сотрудница издания «Новгород.ру» Алина Щеглова подала заявление в Следственный комитет об изнасиловании главным редактором местной муниципальной газеты.

Происшествия Сотрудник ФБК Шаведдинов сообщил о втором за неделю задержании Руслан Шаведдинов, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщил о задержании на своей странице в Twitter.

Политика Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Общество Минюст США предъявил обвинения 338 распространителям детского порно Обвинения в рамках уголовного дела о создании крупнейшего сайта с детской порнографией под названием Welcome To Video предъявлены 338 гражданам различных стран мира, сообщило 17 октября Министерство юстиции США.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Политика Песков прокомментировал инцидент с дипломатами США в Северодвинске Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с тремя американскими дипломатами, которые были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск.

Футбол В Англии был забит гол головой со своей половины поля Невероятный гол головой со своей половины поля был забит защитником в матче региональной футбольной лиги Англии.

Авто Опубликованы снимки Nissan X-Trail нового поколения В Сети опубликовали шпионские фотографии обновленного внедорожника Nissan X-Trail.

Происшествия В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.

Политика Володин осудил санкции против Венесуэлы Россия осуждает вмешательство во внутренние дела Венесуэлы и других стран, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин 17 октября на встрече с председателем национального собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо Рондоном, сообщает официальный сайт Госдумы.

Политика Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС» В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.

Политика Трамп назвал выступление Пелоси в Белом доме нервным срывом Выступление спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Белом доме было больше похоже на нервный срыв, написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Происшествия В крови сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь Напомним, что похожий случай произошел летом 2017 года в Балашихе, где 31-летняя Ольга Алисова сбила насмерть шестилетнего мальчика, а затем судмеэксперты нашли в крови ребенка 2,7 промилле алкоголя.

Экономика В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.

Общество В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Политика Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.

Политика Лукашенко прокомментировал инцидент с россиянкой Богачевой в Минске Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.