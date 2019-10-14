Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета РФ на 2020-2022 годы.

Политика Путин пригласил Эрдогана в Россию Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика Рейтинг Зеленского начал падать Число украинцев, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, в октябре снизилось до 66% по сравнению с 73% в сентябре, сообщается на сайте Киевского международного института социологии.

Происшествия В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.

Происшествия В Москве завели дело на избивавшую детей учительницу Полиция возбудило дело в отношении учительницы московской коррекционной школы, которая била учеников, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.

Политика В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме» Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".

Спорт Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).

Политика Турция объяснилась за встречу Эрдогана с депутатами из Крыма Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не проводил отдельную встречу с депутатами Госдумы из Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком, а случайно пожал им руки.