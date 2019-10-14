Экономика
Газета.RuСчетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий
Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета РФ на 2020-2022 годы.
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Политика
Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку
Экономика
Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020-2022 годы
Правительство Москвы одобрило и внесло в Мосгордуму проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Политика
Путин пригласил Эрдогана в Россию
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита восхитила поклонников стройностью своих ног
Как выяснилось, подписчиков приятно удивило то, насколько похудела и похорошела их любимица.
Наука
Генетики хотят ускорить эволюцию дрожжей для создания нового алкоголя
В Ирландии хотят запустить проект Aromagenesis, который ставить целью создание новых ароматов для вина, пива и другого алкоголя.
Политика
Рейтинг Зеленского начал падать
Число украинцев, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, в октябре снизилось до 66% по сравнению с 73% в сентябре, сообщается на сайте Киевского международного института социологии.
Хоккей
«Авангард» переиграл СКА и одержал третью победу подряд
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
Политика
Киев призвал ЕС усилить санкции против РФ из-за выборов в Крыму
Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой усилить санкции против России после выборов в Крыму.
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Происшествия
В Москве завели дело на избивавшую детей учительницу
Полиция возбудило дело в отношении учительницы московской коррекционной школы, которая била учеников, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.
Космос
Инженер NASA предложил проект двигателя для межзвёздных полётов
Кино
Первая часть фильма «Матрица» вышла в повторный прокат в России
В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.
Авто
В России поступил в продажу обновленный кроссовер Lexus RX
Россияне могут приобрести кроссовер премиум-класса Lexus RX в комплектациях — RX 300, RX 300 AWD, RX 350 AWD, RX 450h AWD.
Происшествия
В Японии выяснили, чем опасны для хозяев квартиры дверные глазки
Космос
SpaceX собирается разместить на орбите 30 тысяч спутников
Американская компания SpaceX намерена разместить на орбите Земли дополнительно 30 тысяч спутников в рамках проекта Starlink.
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
Происшествия
Пропавшая после продажи автомобиля екатеринбурженка найдена мертвой
За короткий отрезок времени машина пропавшей девушки была найдена в Челябинске у перекупщиков.
Спорт
Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).
Общество
Модель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Американская модель Белла Хадид является самой красивой женщиной в мире.
Политика
Турция объяснилась за встречу Эрдогана с депутатами из Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не проводил отдельную встречу с депутатами Госдумы из Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком, а случайно пожал им руки.
Политика
Эрдоган рассказал о поставках российских ЗРК С-400
Турецкий лидер Тайип Эрдоган рассказал, что заключительный этап поставок Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400 ожидается в декабре, передает РИА "Новости".
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
Гаджеты
Обновление iOS 13.1.2 принесло критические проблемы в работу iPhone
Многие владельцы iPhone пожаловались, что после обновления iOS до версии 13.1.2 их смартфоны столкнулись с новыми проблемами.
Происшествия
Глава администрации Новочеркасска задержан за взятку
Общество