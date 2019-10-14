Экономика
Lenta.ruРост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина. К такому выводу пришла Счетная палата, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Читать в источнике
Оценить60
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
Политика
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.
Рамблер вчера в 14:21
Гаджеты
Стабильная прошивка MIUI 11 пришла на смартфон-слайдер Xiaomi Mi Mix 3
Компания Xiaomi начала распространять стабильную версию фирменной оболочки MIUI 11 для пользователей смартфонов Xiaomi Mi Mix 3. Об этом сообщили пользователи китайской версии смартфона.
iXBT.com 12:08
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева не явилась в суд
Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками.
Пятый канал 05:47
Общество
Мать убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мать убитой девочки Лизы Елена Киселева записала видеообращение к жителям Саратова и властям города.
ФАН вчера в 10:17
Здоровье
Эксперты назвали 5 опасных для здоровья народных средств
Эксперты портала «Здоровье Mail.ru» считают, что как минимум 5 из них на пользу не пойдут и принесут только вред.
Вечерний курьер 12 октября в 14:12
Политика
Контактная группа по Донбассу не смогла договориться в Минске
Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов рассказал о том, как прошло заседание контактной группы по решению вопроса о разведении сил в Донбассе.
Газета.Ru 11:17
Гаджеты
Операционная система Huawei может стать конкурентом iOS и Android
Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
Astera вчера в 10:45
Происшествия
Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба
На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Газета.Ru 04:53
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 08:42
Гаджеты
Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro
Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
OAnews 04:39
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК 07:43
Общество
Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ 09:32
Культура
Ольга Кормухина хочет засудить Полину Гагарину за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя "Кукушка".
РИА Новости 11:32
Происшествия
Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
В октябре прошлого года следователи в рамках расследования злоупотреблений в центре связи ФСИН добились ареста экс-главы учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова.
Интерфакс 08:58
Космос
Черная дыра может спасти человечество от конца света, считают ученые
Ученые из NASA Goddard Space Flight Center считают, что в конец света может привести людей к переселению к черной дыре.
Южный Федеральный 06:35
Происшествия
В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь
В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Lenta.ru 11:59
Авто
УАЗ поднял цены на все свои модели
Ульяновский автозавод поднял цены на все свои внедорожники (УАЗ «Патриот», УАЗ «Хантер» и УАЗ «Пикап») на 5 – 20 тыс. рублей в зависимости от модели.
Автоновости дня вчера в 03:34
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
«Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — пожаловался он.
Lenta.ru 12:43
Авто
Водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров
С 1 января 2020 года в России запретят ездить на новых автомобилях по дорогам общего пользования без госномеров.
Автоновости дня 03:42
Политика
Песков прокомментировал статью Суркова о «путинизме»
Представитель Кремля считает, что длительный опыт работы Владимира Путина на высших государственных должностях России заслуживает изучения со стороны политологов.
Газета.Ru вчера в 08:08
Кино
Зои Кравиц сыграет женщину-кошку в «Бэтмене»
Добавим, в предыдущих фильмах о Бэтмене роль женщин-кошек исполнили актрисы Мишель Пфайфер и Энн Хэтэтуей.
Inc-news.ru 09:14
Политика
Россияне потребовали не давать Соловьеву итальянское гражданство
Около 50 тысяч человек подписали петицию с требованием не допустить получение российским телеведущим Владимиром Соловьевым итальянского гражданства.
Lenta.ru вчера в 10:51
Политика
Поклонская ответила преемнице Меркель на слова о Крыме и России
Депутат Госдумы РФ и экс-прокурор республики Крым Наталья Поклонская ответила главе Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считает ситуацию с воссоединением полуострова с Россией «нарушением международного права».
URA.Ru 13 октября в 18:58
Политика
Близкий к Кремлю фонд ответил на сообщения о «плане борьбы с Навальным»
Ранее The Insider писал, что ряд писем Костина и его сотрудников из взломанной переписки указывает, что в последние годы он «разрабатывал для администрации президента план давления» на Навального и его соратников.
РБК 11:00
Общество
В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал
Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ.
РБК 08:03
Политика
Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку
Вести.Ru 12:55