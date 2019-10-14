Экономика
Lenta.ruРост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина. К такому выводу пришла Счетная палата, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Футбол
Доменико Тедеско стал новым тренером «Спартака»
Об отставке бывшего тренера «Спартака» Олега Кононова стало известно 29 сентября.
Говорит Москва вчера в 11:22
Футбол
Наставник сборной Англии прокомментировал расистский скандал в Софии
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт остался в ужасе от расистского скандала, случившегося во время матча квалификации чемпионата Европы – 2020 против Болгарии в Софии.
Газета.Ru вчера в 23:34
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия 13 октября в 20:53
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК вчера в 14:39
Общество
Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ
Жители Новомичуринска Рязанской области рассказали, что телеканал НТВ показывал порнофильм вместо программы «Место встречи».
Lenta.ru вчера в 21:03
Происшествия
В Кемерове ребёнок полгода ходил с кисточкой для рисования в голове
Stoboy.ru вчера в 02:17
Кино
Крис Хемсворт хочет сыграть в «Звездных войнах»
Актер Крис Хемсворт рассказал о желании сыграть в новых "Звездных войнах", сообщает портал We Got This Covered.
Газета.Ru вчера в 10:42
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Коммерсантъ вчера в 13:44
Происшествия
Возросло число жертв тайфуна в Японии
В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 18:40
Экономика
Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета
Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.
Газета.Ru вчера в 12:07
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру вчера в 09:30
Армия и оружие
Сирийские военные встретились с отступающими силами США
Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими силами США. Соответствующую видеозапись выложило агентство Ruptly.
Газета.Ru вчера в 22:59
Футбол
Украинский форвард Яремчук нелестно отозвался о российской сборной
Одолеть противника сборная смогла с разгромным счетом 5:0. Теперь команда гарантировала себе выход на чемпионат, хотя до конца цикла еще два тура.
Gazeta.SPb вчера в 19:08
Общество
Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо получили Букеровскую премию
РИА Новости вчера в 17:04
Происшествия
В Следкоме назвали предварительную причину обрушения дома в Приморье
По факту гибели 44-летней женщины при обрушении перекрытия в пятиэтажном жилом доме в Приморье возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 22:15
Политика
Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»
В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».
РБК вчера в 19:40
Экономика
Saudi Aramco договорилась о первой инвестиции в Россию
Сделка с «Новометом» станет первой совместной инвестицией РФПИ и Saudi Aramco в рамках энергетической платформы на $1 млрд, созданной в 2017 году с участием PIF.
РБК вчера в 09:59
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия вчера в 00:54
Происшествия
СК задержал подозреваемых в смертельном избиении мужчины в Красноярске
Следственный комитет России по Красноярскому краю и республике Хакасия задержал двух подозреваемых в причинении смертельных травм мужчине, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК вчера в 16:07
Единоборства
Впавший в кому боксер Дэй находится в критическом состоянии
Замана вчера в 07:37
Авто
В США сгоревший дотла Ferrari выставлен на торги
В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.
Автоновости дня вчера в 02:54
Общество
В Госдуме обсудили угрозу даркнета для российской молодежи
Как бороться с проблемами, описанными в расследованиях журналистов, специалисты пока не понимают – они признали, что сейчас нет технологических способов противостоять даркнету или отдельным платформам, которые занимаются в сети незаконной деятельностью.
Газета.Ru вчера в 12:27
Экономика
«Яндексу» предложили размыть акционеров
На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Армия и оружие
США планировали транспортировать ядерное оружие с базы в Турции
Представители Госдепа США рассматривали вариант, в котором «без лишнего шума» нужно было вывезти около 50 единиц ядерного оружия с турецкой базы Инджирлик, подконтрольной Соединенным Штатам.
NewInform 00:42
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии Бориса Моисеева
News.ru вчера в 19:48
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
RT на русском вчера в 10:28
Общество
В Абакане объявили траур после гибели мэра в ДТП
RT на русском 00:14
Культура
Новый сезон сериала «Сваты» оказался под угрозой из-за ухода актеров
Съемки седьмого сезона сериала "Сваты" находятся под угрозой срыва из-за ухода нескольких актеров, передает "Газета.ру".
Народные новости вчера в 16:27
Политика
Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе
Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.
Утро.ru вчера в 13:53
Гаджеты
Операционная система HarmonyOS может стать конкурентом iOS и Android
Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
Astera вчера в 10:45