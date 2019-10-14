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Рост пенсий в России поставили под сомнение

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Армия и оружие Трамп предложил курдам обратиться за защитой к Наполеону Бонапарту Напомним, ранее Трамп в твиттере уже критиковал курдов за неоказание помощи США во время высадки в Нормандии (1944 год), а 14 октября он предположил, что курды специально втягивают американцев в войну в Сирии, отпуская боевиков ИГИЛ с целью затянуть конфликт.

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