Экономика

Lenta.ruLenta.ruРост пенсий в России поставили под сомнение

Индексация выплат коснется только неработающих пенсионеров, а в национальной цели развития до 2024 года из указа Путина нет такого разделения. Повысить пенсию на уровень, превышающий инфляцию, поручено для работающих и неработающих пенсионеров.
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Счетная палата заявила, что пенсии могут не вырасти

URA.Ruвчера в 06:10

Россиян предупредили о пенсионных «рисках»

Росбалтвчера в 08:58

Рост пенсий в России поставили под сомнение

Lenta.ruвчера в 07:19

В Счетной палате заявили, что россияне могут не дождаться роста пенсий

ФедералПрессвчера в 07:19

Огрехи пенсионной реформы выползают сейчас: Экономист поразился честной оценке Счетной палаты

Царьград06:06

Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий

Газета.Ruвчера в 05:22

Счетная палата увидела риск недостижения цели по росту пенсий

РБКвчера в 04:30
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Общество

Из галереи Сан-Франциско за 32 секунды украли гравюру Сальвадора Дали

РБК 06:32
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Ведущие «Орла и Решки» спрятали в Иркутской области 500 долларов

Пять бутылок с купюрами в 100 долларов в каждой спрятали ведущие 18-го сезона популярного шоу «Орел и Решка» где-то в Иркутской области.
ИА Альтаир 00:30
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Глава ФАС сообщил о возбуждении дела в отношении челябинского экс-губернатора Дубровского

О возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении Дубровского сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы другого экс-губернатора Челябинской области - Михаила Юревича.
ТАСС 06:17
Общество

Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым

Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. Церемония прошла во втором траурном зале, сообщил корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 04:05
Общество

Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах

VSE42.RU вчера в 06:46
Общество

Скачки атмосферного давления ожидаются в Москве в ближайшие дни

Скачки атмосферного давления ожидаются в Москве и области в ближайшие дни, сообщает Гидрометцентр России.
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В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка

Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
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Тело пропавшей пять дней назад 27-летней Ксении Каторгиной во вторник обнаружили в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где у нее была назначена встреча с потенциальной покупательницей автомобиля.
Вести.Ru 04:32
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
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В Рязанской области вместо НТВ показали порно

В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых.
Российская газета 03:52
Технологии

Компания Sikorsky представила проект скоростного вертолета-разведчика

Компания Sikorsky представила проект вертолёта-разведчика.
Актуальные Новости 04:21
Культура

На «России-1» стартует показ сериала «Екатерина. Самозванцы»

Режиссером третьей части "Екатерины" стал Дмитрий Иосифов.
Piter.tv 06:16
Политика

Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией

Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
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Армия и оружие

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Напомним, ранее Трамп в твиттере уже критиковал курдов за неоказание помощи США во время высадки в Нормандии (1944 год), а 14 октября он предположил, что курды специально втягивают американцев в войну в Сирии, отпуская боевиков ИГИЛ с целью затянуть конфликт.
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Политика

Названы темы переговоров Путина и короля Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин назвал координацию действий России и Саудовской Аравии на энергетическом рынке необходимым элементом безопасности в регионе.
Rambler News Service вчера в 09:41
Общество

В России врачам разрешат оказывать скорую помощь без согласия пациента

Как следует из пояснительной записки, приложенной к законопроекту, в перечень лиц, принимающих решение о медицинском вмешательстве без согласия больного, который не может выразить свою волю, необходимо включить медицинского работника выездной бригады скорой медицинской помощи.
ProUfu.ru вчера в 23:53
Армия и оружие

В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам

Ранее в Пентагоне рассказали, что американские войска оказались в ловушке между турецкой армией и сирийской, наступающей при поддержке России.
Lenta.ru 01:35
Общество

Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко

На заседании 24 октября Госдума планирует рассмотреть вопрос о даче согласия на снятие неприкосновенности с депутата Николая Герасименко.
Российская газета 06:26
Происшествия

Томич, обвиняемый в серии изнасилований, ранее работал в милиции

Как сообщает РИА Новости, подозреваемый, которого задержали сотрудники областных УМВД и УФСБ, ранее работал в милиции и службе безопасности одной из нефтеперерабатывающих компаний.
Российская газета вчера в 01:42
Общество

Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане

Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
Финансы

Bloomberg оценил потери России от дедолларизации за год почти в $8 млрд

Как пишет агентство, российский ЦБ, который начал перекладываться в «слабые» валюты вроде евро и юаня, «упустил» укрепление доллара на 6,5%. В случае сохранения прежней, преимущественно долларовой, структуры запасов (их общий объем — $531 млрд) к марту 2019 года они бы увеличились примерно на 3,8%, отметил Bloomberg.
РБК 05:22
Происшествия

В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК

Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Политика

Россия выдаст Украине шпиона при новом обмене заключенными

Осужденный в России за шпионаж гражданин Украины Константин Давыденко будет включен в список для нового обмена заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:21
Политика

Помощник Кадырова прокомментировал кадровые изменения в Чечне

РИА Новости 06:53
Происшествия

В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и протестующих

В аэропорту Барселоны Эль-Прат произошли столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии, сообщает El Pais.
РБК вчера в 15:43
ЖКХ

Россияне заплатят за ЖКХ по-новому

В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
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К «Интерторгу» подали иски крупные контрагенты

К компании поданы более 100 исков от поставщиков на общую сумму, превышающую 900 млн рублей. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
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Отношение россиян к Украине резко улучшилось после избрания Зеленского

Отношение россиян к Украине улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России незначительно ухудшилось, сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование «Левада-центра» и Киевского международного института социологии (КМИС).
Ведомости 04:17
Армия и оружие

ВМФ России получит асимметричное преимущество благодаря «Циркону»

Military Watch Magazine считает, что запуск "Циркона" изменит соотношение сил между США и Россией.
Piter.tv 06:28
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