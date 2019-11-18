В сентябре т.г. производство в годовом выражении выросло на 3%. По сравнению с сентябрем промпроизводство увеличилось на 5,5%. В январе-октябре рост промпроизводства составил 2,7%. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков.

Рост промпроизводства в России в октябре замедлился до 2,6%

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