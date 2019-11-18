Экономика

ФинмаркетФинмаркетРост промпроизводства в России в октябре замедлился до 2,6%

В сентябре т.г. производство в годовом выражении выросло на 3%. По сравнению с сентябрем промпроизводство увеличилось на 5,5%. В январе-октябре рост промпроизводства составил 2,7%. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков.
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Промпроизводство в России выросло на 2,7%

Российская газетавчера в 11:38

МЭР: вклад добычи полезных ископаемых в рост промпроизводства в октябре продолжил падать

ТАССвчера в 12:19

Промышленное производство в России выросло в октябре на 2,6%

Rambler News Serviceвчера в 08:30

Российская промышленность ускорилась

Lenta.ruвчера в 09:54

Рост промпроизводства в России замедлился

Росбалтвчера в 09:03

Рост промышленности в России увеличился на 2,7%

News.ruвчера в 09:02

Росстат фиксирует замедление роста промпроизводства в России

REGNUMвчера в 11:36
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Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов

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В Тбилиси митингующие вновь расставили палатки у здания парламента

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Hyundai выпустила бюджетную альтернативу Hyundai Solaris

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В Благовещенске арестовали охранника колледжа

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Дождались: Valve анонсировала новый Half-Life

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На 61-й минуте игры «Нанитон Боро» — «Стрэтфорд Таун» при счете 0:0 хозяева поля получили право на пенальти.
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Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.
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Алена Шишкова и Анастасия Решетова вместе снялись в фотосессии Такое же определение, кстати, Симона Яковлевна применила по отношению к Анастасии Решетовой, которая чуть больше месяца назад подарила рэп-исполнителю сына Ратмира.
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Футбол

Сборная Италии впервые за 71 год забила 9 голов в матче

Национальная команда Италии разгромила сборную Армении в матче 10-го тура квалификации чемпионата Европы – 2020 со счётом 9:1. Как сообщается в «твиттере» Gracenote Live, сборная Италии смогла забить 9 голов в одном матче впервые с 1948 года.
Чемпионат вчера в 22:55
Общество

Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей

В середине октября американский Forbes представил ежегодный рейтинг 500 лучших работодателей мира, в который вошли семь российских компаний: "Норникель", Московская биржа, "Роснефть", Объединенная авиастроительная корпорация, "Северсталь", "РусГидро" и ЛУКОЙЛ.
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Политика

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По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.
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В правительстве Хабаровского края прошли обыски

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Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

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Долги «Манчестер Юнайтед» выросли до 450 млн евро

Чистый долг «красных дьяволов» увеличился на 163 млн евро. Долги клуба теперь составляют 450 млн евро.
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Правительство назвало проблему домашнего насилия преувеличенной

Минюст считает, что масштабы домашнего насилия в России, а также «серьезность его дискриминационного воздействия» на женщин «достаточно преувеличены».
Дождь 01:30
Происшествия

В Челябинске горит котельная около компрессорного завода

Котельная, расположенная около Челябинского компрессорного завода, горит на площади 500 кв. м в Челябинске.
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Футбол

Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
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Фигурное катание

Фигуристка Медведева не собирается работать в России

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева планирует тренироваться в Канаде до конца спортивной карьеры.
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Киностудия Warner Bros. не планирует выпускать в обозримом будущем так называемую "версию Снайдера" экранизации комиксов DC "Лига справедливости".
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Внучка Михаила Боярского затмила всех дебютанток на балу Tatler

Внучка Михаила Боярского Катерина Боярская затмила всех остальных дебютанток на балу гламурного журнала Tatler.
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Энергетика

Мировые цены на нефть незначительно снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 19 ноября.
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Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу

Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Свободная Пресса вчера в 21:45
Общество

Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»

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ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
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Армия и оружие

Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии

С 9 по 22 октября Турция проводила в Сирии военную операцию «Источник мира» против курдских формирований и боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Известия вчера в 23:40
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