Экономика
ФинмаркетРост промпроизводства в России в октябре замедлился до 2,6%
В сентябре т.г. производство в годовом выражении выросло на 3%. По сравнению с сентябрем промпроизводство увеличилось на 5,5%. В январе-октябре рост промпроизводства составил 2,7%. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков.
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