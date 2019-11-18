Экономика

ТАССТАССПромпроизводство в России в октябре выросло на 2,6%

Промышленное производство в России за январь - октябрь 2019 года выросло на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, говорится в материалах Росстата. При этом в октябре текущего года рост этого показателя составил 2,6% в годовом выражении.
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Росстат фиксирует замедление роста промпроизводства в России

REGNUMвчера в 11:36

Промпроизводство в России выросло на 2,7%

Российская газетавчера в 11:38

МЭР: вклад добычи полезных ископаемых в рост промпроизводства в октябре продолжил падать

ТАССвчера в 12:19

Рост экспорта швейцарских часов в октябре замедлился до 1,5%, объем превысил 2 млрд франков

Финмаркет02:51

Российская промышленность ускорилась

Lenta.ruвчера в 09:54

Рост промышленности в России увеличился на 2,7%

News.ruвчера в 09:02

Промышленное производство в России выросло в октябре на 2,6%

Rambler News Serviceвчера в 08:30
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Шоу-бизнес

Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Известия вчера в 18:39
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Экономика

Сбербанк купит долю в Mail.ru Group

В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Коммерсантъ 02:00
Общество

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

РИА Новости вчера в 19:15
Происшествия

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию

Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе.
Известия 00:54
Единоборства

Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии

Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха умерла после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании.
Газета.Ru 02:02
Общество

«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа

«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
Коммерсантъ вчера в 11:58
Шоу-бизнес

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Общество

Дума Екатеринбурга полностью отказалась от постройки храма в сквере

Как сообщало ИА REGNUM, после протестов в мае 2019 года власти отказались строить храм в сквере у Драмтеатра.
REGNUM 01:11
Авто

Hyundai выпустила бюджетную альтернативу Hyundai Solaris

Как сообщили в пресс-службе корейской марки, в основу седана легла платформа RB, на которой уже построены Hyundai Accent (по-нашему – Solaris) и KIA Soluto.
Автоновости дня вчера в 08:30
Экономика

В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
РИА Новости 16 ноября в 04:55
Экономика

Оптимизм в российской промышленности упал до минимума 2016 года

Как считали Институт Гайдара рассчитывает индекс оптимизма российской промышленности ежемесячно на основе опроса предпринимателей.
РБК вчера в 23:00
Политика

Российское посольство призвало эстонского депутата «вылезти из танка»

Посольство России в Таллине посоветовало депутату парламента Эстонии, экс-командующему Силами обороны республики Антсу Лаанеотсу, заявившему, что РФ якобы готовится к агрессии, "вылезти из танка".
Аргументы недели 03:10
Общество

Доступ приставов к кредитным историям россиян предлагают расширить

Министерство юстиции совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) предлагает внести поправки в закон «О кредитных историях», согласно которым приставы смогут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
RT на русском 00:58
Общество

Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей

В середине октября американский Forbes представил ежегодный рейтинг 500 лучших работодателей мира, в который вошли семь российских компаний: "Норникель", Московская биржа, "Роснефть", Объединенная авиастроительная корпорация, "Северсталь", "РусГидро" и ЛУКОЙЛ.
РБК 01:35
Общество

Суд отправил на пересмотр дело экс-главбуха «Седьмой студии» Масляевой

Президиум Мосгорсуда по представлению заместителя генпрокурора РФ отправил на новое рассмотрение в суд первой инстанции уголовное дело бывшего главного бухгалтера автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Нины Масляевой, обвиняемой в хищении бюджетных средств, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 02:43
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в центре Москвы

Сотрудник Центра спецназначения (ЦСН) ФСБ России госпитализирован после избиения неизвестными в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Интерфакс 02:57
Политика

На Украине сравнили Зеленского и Порошенко в пользу последнего

По словам экс-министра юстиции Елены Лукаш, при бывшем президенте Петре Порошенко не закрывали телеканалы и пытались поднять минимальную зарплату.
Газета.Ru 03:05
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Происшествия

В ДТП на Ставрополье пострадали девять человек

В Кочубеевском районе Ставропольского края произошла авария, в результате которой пострадали девять человек.
Известия 01:46
Армия и оружие

Россия начала военные учения в Черном море

В начале ноября стало известно, что Украина и страны НАТО в 2020 году проведут масштабные четырехдневные учения в Черном море.
РБК 02:45
Происшествия

СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях

Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
РБК вчера в 17:29
Культура

Кыштым может стать съемочной площадкой для фильма Федора Бондарчука

Доступ1 вчера в 23:25
Армия и оружие

Заместитель генпрокурора ДНР Роман Белоус: Украина выбрала свой путь, мы — свой

Украина выбрала свой путь, мы — свой.
RT на русском 02:13
Происшествия

В Челябинске горит компрессорный завод

В Челябинске утром 19 ноября загорелся компрессорный завод. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
REGNUM вчера в 23:08
Наука

На плато Наска обнаружены изображающие монстров рисунки

На знаменитом плато Наска в южном Перу японские исследователи из университета Ямагата обнаружили 142 новых геоглифа, среди которых птицы, верблюды, другие животные, а также загадочные монстры с квадратными головами.
Российская газета 16 ноября в 18:17
Политика

Путин и Макрон обсудили украинский вопрос

Piter.tv вчера в 09:54
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Официально: Valve выпустит новую игру в легендарной серии Half-Life

По предварительным данным, главным героем новой Half-Life станет Аликс Вэнс - основной напарник Гордона Фримена, а события развернутся незадолго до начала второй части.
Российская газета 02:42
Армия и оружие

Преступления британских солдат в Ираке и Афганистане скрыть не удалось

Красная весна 17 ноября в 16:00
Шоу-бизнес

Полина Глен бросила Джонни Деппа и вернулась в Россию

Российская танцовщица Полина Глен устала от давления со стороны Джонни Деппа, с которым ее связывал роман.
Актуальные Новости 17 ноября в 12:38
Как работают Яндекс.Новости?
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