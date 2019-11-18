В сентябре т.г. производство в годовом выражении выросло на 3%. По сравнению с сентябрем промпроизводство увеличилось на 5,5%. В январе-октябре рост промпроизводства составил 2,7%. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков.

Рост промпроизводства в России в октябре замедлился до 2,6%

Политика Сотрудница Госдепа уволилась после скандала с подделкой обложки Time Уличённая в фальсификации резюме и подделке обложки журнала Time со своим лицом на ней Мина Чанг уволилась из Государственного департамента США.

Политика Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.

Политика В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сказал, что «Программа поездки только на стадии проработки», пишут «Известия».

Экономика Волатильность рубля снизилась до минимума с докризисного 2014 года Последние пять лет были очень сложными для валютного рынка, с 2014 года было как минимум три эпизода очень высокой волатильности рубля: в начале 2015 года, в 2016 году, когда курс уходил выше 70 руб. за доллар, и летом 2018 года, перечислила главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова.

Экономика Сбербанк купит долю в Mail.ru Group В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".

Шоу-бизнес Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.

Происшествия В Пензе автомобиль провалился под землю, два человека погибли Автомобиль во вторник полностью провалился под землю на парковке у магазина в Пензе, в результате погибли два человека, сообщили РИА Новости представители силовых структур региона.

Политика Порошенко собрались лишить неприкосновенности Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.

Футбол Футбольный матч в Астрахани завершился массовой дракой На астраханском стадионе "Центральный" матч 18-го тура Профессиональной футбольной лиги между командой Астрахани "Волгарь" и махачкалинским клубом "Легион Динамо" завершился массовой дракой.

Технологии Apple пригласила прессу на мероприятие 2 декабря Мероприятие пройдёт 2 декабря в Нью-Йорке и начнётся 16 часов по местному времени (в полночь со 2 на 3 декабря по московскому времени).

Общество Россияне смогут покупать и продавать имущество через портал госуслуг Предполагается, что теперь при покупке, к примеру, автомобиля, заключить договор, получить страховку и поставить машину на учет можно будет через идентификацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Происшествия В МГИМО прокомментировали сообщение об избиении первокурсника Во вторник в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что в МГИМО старшекурсники якобы избили первокурсника, который получил многочисленные травмы головы, закрытую черепно-мозговую и ушибы лица.

Происшествия Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.