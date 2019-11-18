Экономика

ФинмаркетФинмаркетРост промпроизводства в России в октябре замедлился до 2,6%

В сентябре т.г. производство в годовом выражении выросло на 3%. По сравнению с сентябрем промпроизводство увеличилось на 5,5%. В январе-октябре рост промпроизводства составил 2,7%. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков.
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Промпроизводство в России выросло на 2,7%

Российская газетавчера в 11:38

МЭР: вклад добычи полезных ископаемых в рост промпроизводства в октябре продолжил падать

ТАССвчера в 12:19

Рост промышленности в России увеличился на 2,7%

News.ruвчера в 09:02

Росстат зафиксировал быстрый рост промышленности

Life.ruвчера в 10:12

Российская промышленность ускорилась

Lenta.ruвчера в 09:54

Росстат фиксирует замедление роста промпроизводства в России

REGNUMвчера в 11:36

Промышленное производство в России выросло в октябре на 2,6%

Rambler News Serviceвчера в 08:30
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Политика

Сотрудница Госдепа уволилась после скандала с подделкой обложки Time

Уличённая в фальсификации резюме и подделке обложки журнала Time со своим лицом на ней Мина Чанг уволилась из Государственного департамента США.
News.ru 03:32
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Политика

В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сказал, что «Программа поездки только на стадии проработки», пишут «Известия».
Русская Планета 03:29
Происшествия

СК возбудил дело по факту исчезновения редактора «Интерфакса» в Москве

Известия 03:33
Общество

РЖД показали прототип новых плацкартных вагонов

РЖД представили макет нового плацкартного вагона с модульным пространством.
РБК 03:01
Экономика

Волатильность рубля снизилась до минимума с докризисного 2014 года

Последние пять лет были очень сложными для валютного рынка, с 2014 года было как минимум три эпизода очень высокой волатильности рубля: в начале 2015 года, в 2016 году, когда курс уходил выше 70 руб. за доллар, и летом 2018 года, перечислила главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова.
РБК 00:00
Экономика

Сбербанк купит долю в Mail.ru Group

В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Коммерсантъ 02:00
Шоу-бизнес

Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Известия вчера в 18:39
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в центре Москвы

Сотрудник Центра спецназначения (ЦСН) ФСБ России госпитализирован после избиения неизвестными в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Интерфакс 02:57
Происшествия

В Пензе автомобиль провалился под землю, два человека погибли

Автомобиль во вторник полностью провалился под землю на парковке у магазина в Пензе, в результате погибли два человека, сообщили РИА Новости представители силовых структур региона.
РИА Новости 03:28
Общество

В России согласован порядок продажи «красивых» номеров

Lenta.ru 02:52
Общество

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

РИА Новости вчера в 19:15
Происшествия

Адвокат автомобилиста из Мытищ назвал причины убийства пешехода

Произошедшее является роковой случайностью и трагедией двух семей. Об этом «360» рассказал адвокат Чубаки Роман Табаков.
ТК Звезда вчера в 09:20
Общество

Forbes назвал лучших работодателей России

Журнал Forbes составил рейтинг 50 лучших компаний-работодателей.
Вести.Ru 02:37
Политика

Порошенко собрались лишить неприкосновенности

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Lenta.ru вчера в 05:27
Футбол

Футбольный матч в Астрахани завершился массовой дракой

На астраханском стадионе "Центральный" матч 18-го тура Профессиональной футбольной лиги между командой Астрахани "Волгарь" и махачкалинским клубом "Легион Динамо" завершился массовой дракой.
Life.ru 17 ноября в 13:09
Авто

Hyundai выпустил бюджетную альтернативу Hyundai Solaris

Компания Hyundai представила новую бюджетную модификацию седана Hyundai Solaris.
Новые автомобили вчера в 10:17
Общество

Глава Якутии подтвердил строительство моста через реку Лену

РИА Новости вчера в 05:31
Общество

В Роскачестве рассказали, как определить дома качество вина

Физико-химический анализ вина дома не проведешь. Оценивая внешний вид вина, нужно обратить внимание на чистоту и прозрачность.
Российская газета 00:00
Технологии

Apple пригласила прессу на мероприятие 2 декабря

Мероприятие пройдёт 2 декабря в Нью-Йорке и начнётся 16 часов по местному времени (в полночь со 2 на 3 декабря по московскому времени).
Вести.Хайтек 00:19
Музыка

София Ротару вернется в Россию с новогодними концертами

Напомним, что год назад София Ротару отменила концерты в России из-за конфликта между Москвой и Киевом.
Gazeta.SPb 01:30
Общество

Россияне смогут покупать и продавать имущество через портал госуслуг

Предполагается, что теперь при покупке, к примеру, автомобиля, заключить договор, получить страховку и поставить машину на учет можно будет через идентификацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
РИА Новости 03:36
Происшествия

В МГИМО прокомментировали сообщение об избиении первокурсника

Во вторник в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что в МГИМО старшекурсники якобы избили первокурсника, который получил многочисленные травмы головы, закрытую черепно-мозговую и ушибы лица.
РИА Новости 03:14
Происшествия

Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
RT на русском вчера в 23:21
Политика

Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли

В обсуждениях принимают участие силовые ведомства и МИДы России и Украины.
Национальная служба новостей 16 ноября в 04:10
Происшествия

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей автоледи

REGNUM 00:12
Армия и оружие

В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ

В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
REGNUM 03:01
Шоу-бизнес

13-летняя Тоня Худякова представила светской Москве своего кавалера

13-летняя школьница выглядит старше своих лет, учится на отлично, серьезно увлекается танцами и является звездой Инстаграма.
Woman.ru 02:04
Армия и оружие

Курды заявили, что броневик «российско-турецкого патруля» якобы наехал на местную жительницу

Один из бронетранспортёров сводного российского-турецкого патрульного отряда наехал в посёлке Тири на молодую женщину, в результате чего та получила травму ноги.
Военное обозрение вчера в 23:23
Наука

Британские ученые создали осязаемые голограммы

Ученые из Сассекского университета Великобритании смогли создать голограммы, которые можно не только увидеть, но и услышать и потрогать.
Gazeta.SPb 00:38
Как работают Яндекс.Новости?
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