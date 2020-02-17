Экономика
Российская газетаРосстат зафиксировал в январе рост промпроизводства
Позитивную динамику к январю прошлого года продемонстрировали обрабатывающие производства - 3,9%. При этом в сырьевом секторе падение производства составило - 0,4%, а в электроэнергетике, обеспечении газом и паром - 4,7%. Последнее можно связать с аномально теплым январем 2020 года.
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Норвежский биатлонист рассказал об угрозах смерти из России
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Фонд СПО оригинально просит у Microsoft исходники Windows 7
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