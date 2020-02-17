Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРосстат зафиксировал в январе рост промпроизводства

Позитивную динамику к январю прошлого года продемонстрировали обрабатывающие производства - 3,9%. При этом в сырьевом секторе падение производства составило - 0,4%, а в электроэнергетике, обеспечении газом и паром - 4,7%. Последнее можно связать с аномально теплым январем 2020 года.
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Росстат зафиксировал усиление сырьевой зависимости российской экономики

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Фонтанка.Ру10:30

Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа

РБК09:50

Рост промпроизводства в России замедлился в январе до 1,1%

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Промпроизводство в России выросло в январе на 1,1% в годовом выражении

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Росстат зафиксировал в январе рост промпроизводства

Российская газета08:29

Росстат зафиксировал рост промышленного производства

Rambler News Service08:03
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Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку

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Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков неоднократно созванивался с ветеранами КГБ и ФСБ, говорится в совместном расследовании изданий The Insider и Der Spiegel, а также проекта Bellingcat.
РБК 09:34
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
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Первая россиянка заразилась коронавирусом

РБК 05:48
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МИД предупредил россиян об опасности преследования со стороны США

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Аэропорт в сирийском городе Алеппо возобновляет свою работу.
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ЕС расширил санкционный список по Сирии

"Список санкций теперь включает 277 человек и 71 организацию, на которых наложены запрет на поездки (в Евросоюз - ИФ) и замораживание активов", — сообщается в коммюнике Совета Евросоюза.
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Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
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Протоиерей Смирнов сравнил женщин с автомобилями

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Российский вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии Флайерз" и был признан первой звездой встречи.
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Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес

Послу России в Анкаре Алексею Ерхову угрожают. Об этом сам дипломат рассказал телеканалу "Звезда", передает РИА Новости.
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Дочь Глюкозы подстриглась под «ёжик» и покрасилась в фиолетовый цвет

12-летняя дочь Глюкозы решила кардинально изменить свою внешность. Она сделала короткую стрижку и покрасилась в фиолетовый цвет.
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Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
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В Китае из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма про Бонда

В Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать».
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В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

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Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Динамо» в контрольном матче

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Из поликлиник выведут стоматологов и психологов

Как следует из документа, в обновленной структуре поликлиник не будет кабинетов доверия, помощи при отказе от курения, лучевой диагностики.
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Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
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В Екатеринбурге за взятку задержали главу особой экономической зоны

В Екатеринбурге за получение взятки задержали генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова.
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Шоу-бизнес

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина осваивают горные лыжи

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина попробовали свои силы на горных лыжах.
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Шторм «Деннис» вынес к берегам Ирландии «корабль-призрак»

Шторм "Деннис" вынес к берегам Ирландии "корабль-призрак" без единого члена экипажа на борту.
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Акции ТГК-2 показали рост 70% на Мосбирже

Акции ТГК-2 резко выросли в ходе торгов на Московской бирже. Пикового значения в 70%, до 0,007725 руб за акцию, рост достигал в 17:20.
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В МИД ответили на обвинения США в преследовании американского спутника

Передвижение спутника "Космос-2542", обеспокоенность которым высказывали США, не представляло угрозы и не нарушало норм международного права, реализация оружейно-космических планов США нанесет непоправимый урон действующей системе безопасности космической деятельности, заявили в МИД России.
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Гибель автора ремикса к «Бригаде» попала на видео

Андрей Иванов был одним из создателей проекта Triplex, который прославился благодаря ремиксу на главную музыкальную тему сериала «Бригада», а также композиции «Собака Баскервилей» и музыке к фильмам «Коллекционер» и «Бой с тенью».
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Норвежский биатлонист рассказал об угрозах смерти из России

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Армия и оружие

Перечислены преимущества новой перспективной российской торпеды

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В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу

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Фонд СПО оригинально просит у Microsoft исходники Windows 7

Фонд свободного программного обеспечения (СПО) обратился к Microsoft с просьбой открыть исходный код Windows 7. И сделал это оригинально — на минувшей неделе организация отправила в Редмонд пустой жёсткий диск, на который, как ожидается, запишут исходники системы.
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