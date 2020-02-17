Экономика

Вести.RuВести.RuРост промпроизводства в России замедлился в январе до 1,1%

В отраслях по обеспечению электрической энергией, газом и паром в январе отмечен спад на 4,7% против 4,8% в декабре. С исключением сезонного и календарного факторов, промпроизводство сократилось в январе на 0,8% после роста на 0,8% в декабре.
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Рост промпроизводства в РФ в январе замедлился до 1,1% в годовом выражении

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