Экономика
Вести.RuРост промпроизводства в России замедлился в январе до 1,1%
В отраслях по обеспечению электрической энергией, газом и паром в январе отмечен спад на 4,7% против 4,8% в декабре. С исключением сезонного и календарного факторов, промпроизводство сократилось в январе на 0,8% после роста на 0,8% в декабре.
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