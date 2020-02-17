Экономика
Вести.RuРост промпроизводства в России замедлился в январе до 1,1%
В отраслях по обеспечению электрической энергией, газом и паром в январе отмечен спад на 4,7% против 4,8% в декабре. С исключением сезонного и календарного факторов, промпроизводство сократилось в январе на 0,8% после роста на 0,8% в декабре.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 05:39, Ашберн
Политика
В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов
Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
Общество
Суд обязал Россию выплатить около $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Международный арбитраж, созданный при посредничестве постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить около $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited.
Общество
В Москве госпитализировали телеведущего Дмитрия Диброва
Общество
Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем
В кабмине отметили, что наделены правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется.
Политика
Кремль оценил данные голландской разведки по делу о крушении MH17
Ранее 18 февраля издание Bonanza Media опубликовало документ голландской разведки, согласно которому сотрудники нидерландских спецслужб не обнаружили на месте крушения Boeing MH17 ни одного ракетного комплекса «Бук».
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
Пенсионный фонд предупреждает, что граждане, не успевшие в срок заменить карту, после 1 июля не смогут получить пенсии.
Политика
Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти
Белоруссия не прекратит транзит российской нефти на Запад. Александр Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти.
Здоровье
В Прикамье врач отказал в приеме ВИЧ-инфицированному пациенту
В поликлинике поселка Ныроб Пермского края отказали в приеме пациенту с ВИЧ и разгласили информацию о его диагнозе.
Происшествия
СК и МВД проверят сообщения о пытках подростка полицейскими в Крыму
СК и МВД проверяют информацию о возможном избиении и пытках подростка и его отца в Крыму сотрудниками полиции.
Футбол
Хавбек сборной Ирака Хади прошёл медосмотр для «Крыльев Советов»
В текущем сезоне Хади сыграл в восьми матчах на клубном уровне и забил 1 гол. Также на его счету 14 матчей в составе сборной Ирака.
Общество
Суд в Вене разрешил выдать России экс-чиновника Минкультуры Мазо
Решение об экстрадиции из Австрии в Россию бывшего директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо вступило в силу, передаёт РИА Новости.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Бангкоке
При стрельбе в одном из торговых центров в Бангкоке погиб один человек, еще один получил ранения.
Футбол
В «Химках» сменится гендиректор. Юран тоже может уйти
Не исключено, что он тоже уйдет из «Химок», сообщает «Чемпионат». После 25 туров клуб занимает в Олимп-ФНЛ 3-е место.
Здоровье
В Воронеже проверяют троих человек с подозрением на коронавирус
Три пациента, прибывшие из Китая, лежат в больнице Воронежа с подозрением на коронавирус, сообщает во вторник департамент здравоохранения области.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Общество
У работавшего на Diamond Princess в Японии медика выявили коронавирус
Один из заболевших - медик из бригады экстренного реагирования Минздрава Японии, который работал на круизном лайнере Diamond Princess, где ранее было выявлено массовое заражение коронавирусом.
Политика
Доклад норвежской разведки о «российской угрозе» раскритиковали
В Норвегии раскритиковали последний доклад норвежской разведки, в котором главными угрозами называются Россия и Китай.
Происшествия
Третье уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» направили в суд
В Генпрокуратуре сообщили, что в суд направили третье уголовное дело о пожаре в "Зимней вишне" — теперь против чиновников, обвиняемых в получении взяток за введение ТЦ в эксплуатацию.
Гаджеты
Apple представит iPhone SE 2 уже 31 марта
Немецкий сайт iphone-ticker в настоящее время утверждает, что устройство покажут на мероприятии 31 марта.
Происшествия
ФСИН рассказала о смерти осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева
Авто
В России мало покупают подержанные трехлетние автомобили
Подержанные автомобили в возрасте трех лет, которые на вторичном рынке были одними из самых популярных, так как рассматривались в качестве доступной альтернативы новым, стали менее востребованными.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Общество
Госсовет предложил отменить уголовное наказание за невыплату зарплат
Рабочая группа Госсовета, возглавляемая губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, предложила отменить уголовную ответственность за невыплату россиянам заработной платы.
Космос
В Оренбургском планетарии прокомментировали «День рождения» Плутона
Сегодня, 18 февраля, исполнилось 90 лет со дня открытия планеты Плутон.