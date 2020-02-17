Экономика

Вести.RuВести.RuРост промпроизводства в России замедлился в январе до 1,1%

В отраслях по обеспечению электрической энергией, газом и паром в январе отмечен спад на 4,7% против 4,8% в декабре. С исключением сезонного и календарного факторов, промпроизводство сократилось в январе на 0,8% после роста на 0,8% в декабре.
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Эпидемия коронавируса сдержит рост промпроизводства в РФ

ПРАЙМ03:18

Рост промпроизводства в России замедлился в январе до 1,1%

Вести.Ruвчера в 09:25

Промпроизводство в России резко упало за месяц

Росбалтвчера в 09:45

Промпроизводство в России выросло в январе на 1,1% в годовом выражении

ТАССвчера в 11:03

Росстат зафиксировал в январе рост промпроизводства

Российская газетавчера в 08:29

Рост промпроизводства в России в январе замедлился до 1,1%

REGNUMвчера в 08:22

Росстат зафиксировал рост промышленного производства

Rambler News Serviceвчера в 08:03
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Политика

В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов

Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
ТАСС 03:34
Автоспорт

«Ред Булл» и «Макларен» объявили график работы гонщиков на тестах

Чемпионат 05:02
Общество

Суд обязал Россию выплатить около $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Международный арбитраж, созданный при посредничестве постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить около $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited.
ТАСС 04:54
Общество

В Москве госпитализировали телеведущего Дмитрия Диброва

РБК вчера в 15:03
Общество

Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем

В кабмине отметили, что наделены правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется.
Вести.Ru 03:21
Политика

Кремль оценил данные голландской разведки по делу о крушении MH17

Ранее 18 февраля издание Bonanza Media опубликовало документ голландской разведки, согласно которому сотрудники нидерландских спецслужб не обнаружили на месте крушения Boeing MH17 ни одного ракетного комплекса «Бук».
Lenta.ru 05:33
Экономика

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

Пенсионный фонд предупреждает, что граждане, не успевшие в срок заменить карту, после 1 июля не смогут получить пенсии.
ГТРК Самара 02:16
Политика

Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти

Белоруссия не прекратит транзит российской нефти на Запад. Александр Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти.
Piter.tv 03:26
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о подрыве украинских диверсантов на минном поле

РИА Новости 03:49
Здоровье

В Прикамье врач отказал в приеме ВИЧ-инфицированному пациенту

В поликлинике поселка Ныроб Пермского края отказали в приеме пациенту с ВИЧ и разгласили информацию о его диагнозе.
Российская газета 00:31
Происшествия

СК и МВД проверят сообщения о пытках подростка полицейскими в Крыму

СК и МВД проверяют информацию о возможном избиении и пытках подростка и его отца в Крыму сотрудниками полиции.
РИА Новости 03:11
Футбол

Хавбек сборной Ирака Хади прошёл медосмотр для «Крыльев Советов»

В текущем сезоне Хади сыграл в восьми матчах на клубном уровне и забил 1 гол. Также на его счету 14 матчей в составе сборной Ирака.
Soccer.ru 05:08
Общество

Суд в Вене разрешил выдать России экс-чиновника Минкультуры Мазо

Решение об экстрадиции из Австрии в Россию бывшего директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо вступило в силу, передаёт РИА Новости.
RT на русском 04:30
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Бангкоке

При стрельбе в одном из торговых центров в Бангкоке погиб один человек, еще один получил ранения.
ТАСС 05:09
Футбол

В «Химках» сменится гендиректор. Юран тоже может уйти

Не исключено, что он тоже уйдет из «Химок», сообщает «Чемпионат». После 25 туров клуб занимает в Олимп-ФНЛ 3-е место.
Sports.ru 02:55
Армия и оружие

Киев обвинил ЛНР в атаке на линии разграничения

Газета.Ru 03:34
Здоровье

В Воронеже проверяют троих человек с подозрением на коронавирус

Три пациента, прибывшие из Китая, лежат в больнице Воронежа с подозрением на коронавирус, сообщает во вторник департамент здравоохранения области.
РИА Новости 05:15
Происшествия

На Ставрополье 18-летняя девушка родила дочь и выбросила ее в окно

РИА Новости 02:46
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Общество

У работавшего на Diamond Princess в Японии медика выявили коронавирус

Один из заболевших - медик из бригады экстренного реагирования Минздрава Японии, который работал на круизном лайнере Diamond Princess, где ранее было выявлено массовое заражение коронавирусом.
РЕН ТВ 02:37
Политика

Доклад норвежской разведки о «российской угрозе» раскритиковали

В Норвегии раскритиковали последний доклад норвежской разведки, в котором главными угрозами называются Россия и Китай.
Военное обозрение 01:48
Политика

В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе

BFM.ru 05:19
Происшествия

Третье уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» направили в суд

В Генпрокуратуре сообщили, что в суд направили третье уголовное дело о пожаре в "Зимней вишне" — теперь против чиновников, обвиняемых в получении взяток за введение ТЦ в эксплуатацию.
РИА Новости 01:34
Гаджеты

Apple представит iPhone SE 2 уже 31 марта

Немецкий сайт iphone-ticker в настоящее время утверждает, что устройство покажут на мероприятии 31 марта.
ITZine.ru 02:24
Происшествия

ФСИН рассказала о смерти осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева

RT на русском 03:58
Авто

В России мало покупают подержанные трехлетние автомобили

Подержанные автомобили в возрасте трех лет, которые на вторичном рынке были одними из самых популярных, так как рассматривались в качестве доступной альтернативы новым, стали менее востребованными.
Новые автомобили 03:39
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

ТАСС 04:42
Общество

Госсовет предложил отменить уголовное наказание за невыплату зарплат

Рабочая группа Госсовета, возглавляемая губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, предложила отменить уголовную ответственность за невыплату россиянам заработной платы.
Профиль вчера в 08:00
Космос

В Оренбургском планетарии прокомментировали «День рождения» Плутона

Сегодня, 18 февраля, исполнилось 90 лет со дня открытия планеты Плутон.
Газета Оренбуржье 02:14
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