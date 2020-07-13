Коронавирус
Соловей.ИнфоРост промышленности в России ожидают эксперты
Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в РФ продемонстрировали падение на 5% по итогам шести месяцев 2020 года. Устойчивый рост отмечается лишь в низкотехнологических отраслях. Главным образом, это касается пищевой промышленности.
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Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Общество
Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу о госизмене
Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами: Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает "РИА Новости" слова адвоката Ивана Павлова; ФСБ утверждает, что Сафронов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов.
Ведомости 11:56
Здоровье
Восемь сел Оренбуржья закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса
Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова сообщила, что в Оренбуржье на карантин закрыты восемь сел.
Вестирама.ру 09:33
Футбол
СМИ: Олег Еремин может стать спортивным директором «Спартака»
Олег Еремин может стать спортивным директором московского "Спартака", передает Sport24.
Газета.Ru 11:31
Экономика
Кудрин рассказал об экономических последствиях роста госдолга США
Нарастание госдолга США грозит обернуться риском для доллара и валют развивающихся рынков.
Известия 10:16
Происшествия
Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров
«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве.
RT на русском 12:11
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат 04:10
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за много лет спел на публике
Поп-звезда 1990-х Андрей Губин впервые за много лет спел на публике.
Газета.Ru 09:11
Политика
Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости 11:56
Армия и оружие
Герой России Игорь Кожин рассказал о специфике работы морских летчиков
Российская газета 03:48
Авто
Kia раскрыла салон нового Carnival, который появится в России
Компания Kia опубликовала фотографию салона кросс-вэна Carnival четвёртого поколения, который появится на российском рынке.
Motor 03:22
Футбол
ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России
Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1 в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
ТАСС Спорт вчера в 13:27
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Политика
Зеленский отозвал проект постановления о местных выборах на Украине
Проект постановления о проведении местных выборов на Украине 25 октября снят с повестки заседания Верховной рады, заявил первый заместитель председателя украинского парламента Руслан Стефанчук.
Газета.Ru 09:14
Экономика
Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году
В России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Интерфакс 04:34
Общество
Вышел официальный трейлер Far Cry 6 со звездой «Во все тяжкие»
С нетерпением ожидаемая геймерами игра Far Cry 6 французской компании Ubisoft обзавелась полноценным трейлером.
Российская газета 11:41
Общество
Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров
Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации.
РБК 09:56
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
Хоккей
Кирилл Капризов подписал контракт с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд»
Российский нападающий Кирилл Капризов заключил контракт новичка с "Миннесота Уайлд", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости 12:27
Автоспорт
Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой
Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что в ситуации, связанной с решением некоторых гонщиков, включая его, повторно не преклонять колено перед гонкой в поддержку движения по борьбе с расизмом, нет драматизма.
Rambler News Service 09:52
Кино
Эрик Киллмонгер возглавил рейтинг лучших злодеев Marvel
Лучшим злодеем вселенной Marvel стал Эрик Килммонгер, который был героем фильма «Черная пантера», вышедшего на экраны в 2018-м году.
CT news 10:44
Политика
Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
Политика
Трутнев заявил о плохой работе властей Хабаровского края
Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев подтвердил, что приехал в Хабаровск для проверки работы властей региона.
Коммерсантъ 05:20
Спорт
Юрченко ушел в отставку с поста президента ВФЛА
Президент Всероссийской федерации по легкой атлетике (ВФЛА) Евгений Юрченко объявил о своей отставке.
Реальное время 11:21
Футбол
В Румынии не забили 3 пенальти подряд за несколько минут. Вратаря удалили и довели до слез: видео
У «Рапида» вышел запасной вратарь, а «Петролул» не сумел забить пенальти и с третьей попытки: к мячу подошел другой игрок хозяев и пробил выше ворот.
Sport24.ru вчера в 09:09
Культура
«Доктор Рейнальдо» из «Дикой Розы» умер от коронавируса
Раймундо Капетильо снимался в кино и сериалах с 1960-х годов.
Газета.Ru 10:29
Армия и оружие
Двое боевиков ВСУ были ликвидированы в Донбассе
ИА Новороссия 05:37
Происшествия
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru 06:14
Происшествия
ФСБ показала видео задержания в Ростовской области сторонников ИГ
ФСБ распространила видеозапись задержания в Ростовской области сторонников террористической организации «Исламское государство»*, планировавших теракты в медицинских и учебных заведениях.
RT на русском 07:04