Коронавирус

Соловей.ИнфоСоловей.ИнфоРост промышленности в России ожидают эксперты

2 фото
Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в РФ продемонстрировали падение на 5% по итогам шести месяцев 2020 года. Устойчивый рост отмечается лишь в низкотехнологических отраслях. Главным образом, это касается пищевой промышленности.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Опубликованы итоги работы промышленного комплекса России за I полугодие 2020 года

Финансовая газета01:22

ИПЕМ: Показатели производства и спроса промышленного комплекса России говорят о значительном ущербе

SIA.ruвчера в 06:09

Рост промышленности в России ожидают эксперты

Соловей.Инфовчера в 05:12

Эксперты усмотрели предпосылки для роста промышленности

Российская газетавчера в 04:19
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 02:55, Ашберн
Общество

Врач рассказала, как спать в жару без кондиционера

РИА Новости вчера в 21:49
11
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

RT на русском вчера в 21:36
283
Хоккей

«Миннесота» объявила о подписании контракта с Кириллом Капризовым

Российский нападающий Кирилл Капризов заключил контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд», информирует официальный сайт клуба.
Чемпионат вчера в 12:09
Общество

Жители Хабаровска пожаловались в мэрию на шумные митинги

Жители Хабаровска обратились в городскую администрацию с жалобами на шумные митинги, которые проходят последние несколько дней в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в том числе в ночное время.
ТАСС вчера в 23:18
97
Армия и оружие

Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране

Парламент Ливии — палата представителей, которая заседает в городе Тобруке на востоке страны, — разрешил вооруженным силам Египта вмешаться в ливийский конфликт.
РБК вчера в 21:20
34
Здоровье

Губернатор Самарской области обсудил возможность снятия ограничений

Вчера глава региона Дмитрий Азаров провел плановую встречу с работниками штаба по оперативному контролю завоза инфекции извне и ее распространения в Самарской области.
Cod63.ru 01:48
Кино

Lucasfilm снимет новый мультсериал по вселенной «Звёздных войн»

Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что Lucasfilm снимет новый мультсериал по вселенной "Звёздных войн".
Piter.tv 01:23
1
Общество

Режим карантина из-за коронавируса в Казахстане продлили до 2 августа

Власти Казахстана приняли решение о продлении ограничительных карантинных мер в связи с распространением коронавируса до 2 августа.
Известия 01:03
2
Энергетика

Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа

Доходы России от экспорта золота впервые превысили выручку от продажи газа, следует из данных Федеральной таможенной службы и Центробанка.
РИА Новости 01:33
654
Здоровье

Изучением вспышки пневмонии в Казахстане займутся эксперты ВОЗ

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Казахстане Кэролайн Кларинваль сделала заявление по вопросу вспышки пневмонии неизвестного происхождения в стране.
Профиль 02:06
1
Происшествия

Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей

Вести.Ru 01:31
30
Армия и оружие

Японский основной танк Type 10 впервые публично показали изнутри

Японское телевидение впервые показало, как выглядит основной боевой танк страны изнутри.
Актуальные Новости вчера в 11:28
Политика

Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу

Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 12:26
131
Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
Известия вчера в 22:05
1,2K
Политика

Трамп сравнил уровень тестирования на COVID-19 в США и в России с КНР

Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы в ходе круглого стола в Белом доме, сравнил уровень тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в США и таких странах, как Россия, Китай и Индия.
RT на русском вчера в 15:51
16
Политика

Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.
Известия вчера в 13:31
250
Политика

Жириновский назвал кандидатов на пост врио главы Хабаровского края

Новые Известия 01:18
865
Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
698
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 14 июля.
RT на русском 01:21
7
Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 19:46
22
Экономика

Дефицит бюджета области достигнет 4,5 млрд рублей, потребуются кредиты

Увеличение доходной части бюджета связано с поступлением денег из федеральной казны в виде дотации на реализацию мероприятий по профилактике коронавируса при подготовке к проведению голосования по поправкам в Конституцию РФ (181,3 млн рублей) и целевых средств (2 млрд 201,5 млн рублей).
Взгляд-инфо вчера в 11:10
Футбол

Журавель: «В матчах „Спартака“ удивительным образом допускаются ошибки не в его пользу»

Комментатор Тимур Журавель заявил, что в матчах чемпионата России с участием московского «Спартака» часто допускаются судейские ошибки не в пользу «красно-белых».
Евро-футбол.ру 02:08
Политика

Хазин объяснил, зачем Путин назначил Фургала губернатором

По мнению эксперта, изменений в экономической и политической обстановке в мире повлечет за собой не одну «посадку» видных чиновников Экономист Михаил Хазин дал свою оценку ситуации, которая произошла в Хабаровском крае.
Deita.ru 12 июля в 01:50
12
Общество

В Югре за сутки зафиксировали 268 случаев коронавируса

В Югре за сутки, на 14 июля, зафиксировано 268 новых случаев коронавируса в 15 муниципальных образованиях Югры, сообщает окружной оперштаб.В лидерах антирейтинга - Ханты-Мансийск.
Вестник 02:00
272
Армия и оружие

Украина сообщила об обострении ситуации в Донбассе и гибели трех военных

Командование Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе сообщило о гибели трех украинских военнослужащих после обострения ситуации на линии соприкосновения.
Lenta.ru 02:24
Происшествия

Утечка топлива из нефтепровода произошла в Хабаровском крае

В результате разгерметизации нефтепровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре» в Комсомольском районе Хабаровского края произошла утечка топлива.
BFM.ru 01:55
Футбол

Кикнадзе и Карпина могут отстранить от футбольной деятельности

Генерального директора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе и тренера "Ростова" Валерия Карпина могут отстранить от футбольной деятельности, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:32
13
Общество

Россияне смогут получить доплаты за долгий брак

Супруги, пережившие юбилей совместной жизни, могут получать доплаты, размер которых превышает сумму ежемесячной пенсии.
Live24 01:03
14
Футбол

CAS отменил дисквалификацию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес окончательный вердикт касательно отстранения «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
Горобзор.ру вчера в 05:40
Армия и оружие

В Сирии задержали боевиков, собиравших сведения о российских объектах

Газета.Ru 02:45
112
Как работают Яндекс.Новости?
Главное