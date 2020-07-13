Коронавирус
Соловей.ИнфоРост промышленности в России ожидают эксперты
Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в РФ продемонстрировали падение на 5% по итогам шести месяцев 2020 года. Устойчивый рост отмечается лишь в низкотехнологических отраслях. Главным образом, это касается пищевой промышленности.
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Опубликованы итоги работы промышленного комплекса России за I полугодие 2020 года
Финансовая газета01:22
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Общество
Врач рассказала, как спать в жару без кондиционера
РИА Новости вчера в 21:49
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Хоккей
«Миннесота» объявила о подписании контракта с Кириллом Капризовым
Российский нападающий Кирилл Капризов заключил контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд», информирует официальный сайт клуба.
Чемпионат вчера в 12:09
Общество
Жители Хабаровска пожаловались в мэрию на шумные митинги
Жители Хабаровска обратились в городскую администрацию с жалобами на шумные митинги, которые проходят последние несколько дней в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в том числе в ночное время.
ТАСС вчера в 23:18
Армия и оружие
Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране
Парламент Ливии — палата представителей, которая заседает в городе Тобруке на востоке страны, — разрешил вооруженным силам Египта вмешаться в ливийский конфликт.
РБК вчера в 21:20
Здоровье
Губернатор Самарской области обсудил возможность снятия ограничений
Вчера глава региона Дмитрий Азаров провел плановую встречу с работниками штаба по оперативному контролю завоза инфекции извне и ее распространения в Самарской области.
Cod63.ru 01:48
Кино
Lucasfilm снимет новый мультсериал по вселенной «Звёздных войн»
Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что Lucasfilm снимет новый мультсериал по вселенной "Звёздных войн".
Piter.tv 01:23
Общество
Режим карантина из-за коронавируса в Казахстане продлили до 2 августа
Власти Казахстана приняли решение о продлении ограничительных карантинных мер в связи с распространением коронавируса до 2 августа.
Известия 01:03
Энергетика
Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
Доходы России от экспорта золота впервые превысили выручку от продажи газа, следует из данных Федеральной таможенной службы и Центробанка.
РИА Новости 01:33
Здоровье
Изучением вспышки пневмонии в Казахстане займутся эксперты ВОЗ
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Казахстане Кэролайн Кларинваль сделала заявление по вопросу вспышки пневмонии неизвестного происхождения в стране.
Профиль 02:06
Армия и оружие
Японский основной танк Type 10 впервые публично показали изнутри
Японское телевидение впервые показало, как выглядит основной боевой танк страны изнутри.
Актуальные Новости вчера в 11:28
Политика
Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу
Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 12:26
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
Известия вчера в 22:05
Политика
Трамп сравнил уровень тестирования на COVID-19 в США и в России с КНР
Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы в ходе круглого стола в Белом доме, сравнил уровень тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в США и таких странах, как Россия, Китай и Индия.
RT на русском вчера в 15:51
Политика
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%
Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.
Известия вчера в 13:31
Политика
Жириновский назвал кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
Новые Известия 01:18
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 14 июля.
RT на русском 01:21
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 19:46
Экономика
Дефицит бюджета области достигнет 4,5 млрд рублей, потребуются кредиты
Увеличение доходной части бюджета связано с поступлением денег из федеральной казны в виде дотации на реализацию мероприятий по профилактике коронавируса при подготовке к проведению голосования по поправкам в Конституцию РФ (181,3 млн рублей) и целевых средств (2 млрд 201,5 млн рублей).
Взгляд-инфо вчера в 11:10
Футбол
Журавель: «В матчах „Спартака“ удивительным образом допускаются ошибки не в его пользу»
Комментатор Тимур Журавель заявил, что в матчах чемпионата России с участием московского «Спартака» часто допускаются судейские ошибки не в пользу «красно-белых».
Евро-футбол.ру 02:08
Политика
Хазин объяснил, зачем Путин назначил Фургала губернатором
По мнению эксперта, изменений в экономической и политической обстановке в мире повлечет за собой не одну «посадку» видных чиновников Экономист Михаил Хазин дал свою оценку ситуации, которая произошла в Хабаровском крае.
Deita.ru 12 июля в 01:50
Общество
В Югре за сутки зафиксировали 268 случаев коронавируса
В Югре за сутки, на 14 июля, зафиксировано 268 новых случаев коронавируса в 15 муниципальных образованиях Югры, сообщает окружной оперштаб.В лидерах антирейтинга - Ханты-Мансийск.
Вестник 02:00
Армия и оружие
Украина сообщила об обострении ситуации в Донбассе и гибели трех военных
Командование Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе сообщило о гибели трех украинских военнослужащих после обострения ситуации на линии соприкосновения.
Lenta.ru 02:24
Происшествия
Утечка топлива из нефтепровода произошла в Хабаровском крае
В результате разгерметизации нефтепровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре» в Комсомольском районе Хабаровского края произошла утечка топлива.
BFM.ru 01:55
Футбол
Кикнадзе и Карпина могут отстранить от футбольной деятельности
Генерального директора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе и тренера "Ростова" Валерия Карпина могут отстранить от футбольной деятельности, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:32
Общество
Россияне смогут получить доплаты за долгий брак
Супруги, пережившие юбилей совместной жизни, могут получать доплаты, размер которых превышает сумму ежемесячной пенсии.
Live24 01:03
Футбол
CAS отменил дисквалификацию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес окончательный вердикт касательно отстранения «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
Горобзор.ру вчера в 05:40