Коронавирус
РИА НовостиРост распространения коронавируса в России остановился
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), на первом месте по количеству жертв и заразившихся в последние месяцы остаются Соединенные Штаты, Россия заняла вторую строчку.
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с чего всё началось
Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.РИА Новости07:06
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Происшествия
В Бразилии возле Рио-де-Жанейро в озеро рухнул НЛО
Discover24 12:22
Общество
В Москве умерли еще 77 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 15:06
Политика
Призыв запретить Соловьеву въезд в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с призывом запретить телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в Европу и США на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Lenta.ru 08:21
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб на нехватку масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок и защитных костюмов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:10
Здоровье
Ученый рассказал о приоритетах при вакцинации россиян
Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о приоритетах при вакцинации россиян.
Коммерсантъ 15:37
Общество
Опровергнута польза одного из способов борьбы с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о вреде от одного из способов борьбы с коронавирусом — распыления дезинфицирующих средств.
Lenta.ru 11:12
Футбол
«Бавария» обыграла «Унион» в матче чемпионата Германии
"Бавария" обыграла "Унион" в матче чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Газета.Ru 14:18
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России
Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости 02:54
Происшествия
В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС
Самолет пилотажной группы канадских ВВС The Snowbirds потерпел в воскресенье крушение возле аэропорта города Камлупс (провинция Британская Колумбия).
ТАСС 16:38
Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
Здоровье
Введение штрафов за нарушение масочного режима в Башкирии противоречит рекомендациям ВОЗ, МЧС и первоначальным заявлениям Центра эпидемиологии республики
С 12 мая в Башкирии ужесточили ответственность за нарушение масочного режима.
UfaTime.ru 14 мая в 22:04
Футбол
Семак сообщил результаты теста игроков «Зенита» на коронавирус
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак обьявил результаты теста игроков команды на коронавирус.
МК-Спорт 10:24
Происшествия
13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в США
13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в американском штате Луизиана, сообщает в воскресенье Associated Press.
Интерфакс 14:14
Здоровье
Отоларинголог назвал самое опасное осложнение коронавируса
Врач высшей категории отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что COVID-19 может спровоцировать полиорганную недостаточность.
News.ru вчера в 04:56
Общество
Россиян оштрафуют за отказ от тестирования на коронавирус
Россиянам, которые откажутся пройти тестирование при подозрении на коронавирус, грозит штраф, сообщает пресс-служба МВД.
Sibnet Новости вчера в 08:49
Политика
Зеленский ввёл санкции против Эрмитажа и МГУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводятся санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России.
RT на русском 15 мая в 14:04
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости 13:47
Футбол
Спаллетти — о работе в «Интере»: иногда вываливаешь всё грязное бельё в прачечной
Либо выполняешь работу профессионально, либо стираешь грязное бельё дома.
Чемпионат 15:39
Гаджеты
Смартфон Huawei P40 Lite 5G представлен официально
Megaobzor.com вчера в 06:05
Футбол
Фанаты «Локомотива» устроили акцию протеста из-за ухода Семина
Фанаты московского "Локомотива" устроили акцию протеста из-за того, что клуб решил не продлевать контракт с наставником "железнодорожников" Юрием Семиным.
Газета.Ru 10:44
Общество
В семи городах России воздух стал чище с начала пандемии
В период самоизоляции из-за пандемии коронавируса в семи российских городах зафиксировано улучшение качества воздуха, сообщили 17 мая в Росприроднадзоре.
Известия 16:42
Происшествия
Посол Китая в Израиле найден мертвым
Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.
Коммерсантъ 05:01
Политика
Трамп в ответ на критику Обамы обвинил его в некомпетентности
Президент США Дональд Трамп в воскресенье в ответ на критику, прозвучавшую в адрес действующей американской администрации со стороны бывшего президента США Барака Обамы, обвинил последнего в некомпетентности.
ТАСС 14:38
Происшествия
СК проверит факт невыплаты надбавок медработникам в Соликамске
По информации СУ СК России по Пермскому краю, 17 мая этого года в СМИ была опубликована информация о том, что работникам медучреждения в Соликамске не выплачивают надбавки, связанные с последствиями коронавируса.
Рифей-Пермь 15:05
Армия и оружие
Сын Микояна подозревает США в создании противоспутникового оружия
Сын Артёма Микояна рассказал, что такие аппараты могли появиться в СССР ещё в 60–70-х годах прошлого столетия по программе «Спираль», которой руководил генконструктор, однако программу «завернул» министр обороны Андрей Гречко.
News.ru вчера в 08:58
Шоу-бизнес
Константин Богомолов превратил Собчак в старуху ради нового сериала
Актуальные Новости 08:37
Политика
Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском 15 мая в 15:26
Футбол
Экс-врач «Спартака» ответил Слуцкому насчёт опасности коронавируса для игроков
Бывший глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов отреагировал на опасения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого по поводу последствий коронавируса для профессиональных игроков.
Евро-футбол.ру 12:31