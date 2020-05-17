Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.

с чего всё началось

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), на первом месте по количеству жертв и заразившихся в последние месяцы остаются Соединенные Штаты, Россия заняла вторую строчку.

Общество В Москве умерли еще 77 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе. 435

Здоровье Ученый рассказал о приоритетах при вакцинации россиян Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о приоритетах при вакцинации россиян. 1K

Общество Опровергнута польза одного из способов борьбы с коронавирусом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о вреде от одного из способов борьбы с коронавирусом — распыления дезинфицирующих средств.

Общество Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram. 419

Происшествия В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС Самолет пилотажной группы канадских ВВС The Snowbirds потерпел в воскресенье крушение возле аэропорта города Камлупс (провинция Британская Колумбия). 1

Футбол Семак сообщил результаты теста игроков «Зенита» на коронавирус Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак обьявил результаты теста игроков команды на коронавирус.

Политика Зеленский ввёл санкции против Эрмитажа и МГУ Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводятся санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России. 1,3K

Футбол Фанаты «Локомотива» устроили акцию протеста из-за ухода Семина Фанаты московского "Локомотива" устроили акцию протеста из-за того, что клуб решил не продлевать контракт с наставником "железнодорожников" Юрием Семиным.

Общество В семи городах России воздух стал чище с начала пандемии В период самоизоляции из-за пандемии коронавируса в семи российских городах зафиксировано улучшение качества воздуха, сообщили 17 мая в Росприроднадзоре.

Происшествия Посол Китая в Израиле найден мертвым Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа. 100

Политика Трамп в ответ на критику Обамы обвинил его в некомпетентности Президент США Дональд Трамп в воскресенье в ответ на критику, прозвучавшую в адрес действующей американской администрации со стороны бывшего президента США Барака Обамы, обвинил последнего в некомпетентности. 13

Происшествия СК проверит факт невыплаты надбавок медработникам в Соликамске По информации СУ СК России по Пермскому краю, 17 мая этого года в СМИ была опубликована информация о том, что работникам медучреждения в Соликамске не выплачивают надбавки, связанные с последствиями коронавируса. 1

Армия и оружие Сын Микояна подозревает США в создании противоспутникового оружия Сын Артёма Микояна рассказал, что такие аппараты могли появиться в СССР ещё в 60–70-х годах прошлого столетия по программе «Спираль», которой руководил генконструктор, однако программу «завернул» министр обороны Андрей Гречко.

Политика Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты» Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США. 1K