Спрос на "ипотечные каникулы" в 2020 году повысится на фоне роста ипотечного кредитования и повышения информированности граждан о данной возможности. Такое мнение выразили ТАСС опрошенные эксперты.

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Эксперты ожидают роста заинтересованности россиян в ипотечных каникулах в 2020 году. Причиной этому будет достаточная информированность населения о возможности, передает ТАСС со ссылкой на мнение экспертов. В последнее время в стране наблюдается повышенная закредитованость граждан.

Рост спроса на ипотечные каникулы предсказали в России

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