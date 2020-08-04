Экономика

Народные новостиНародные новостиРост спроса на наличные деньги замедлился в России

Объем наличных денег в обращении на территории РФ в июле 2020 года увеличился на 179 млрд рублей. Показатель соответствует значению февраля, следует из статистики Центрального банка России.
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с чего всё началось

Спрос на наличные в России вернулся к докризисным значениям

В июле в обращение поступило 179 млрд руб. в виде наличных банкнот, следует из статистики Центробанка. Это гораздо меньше, чем в предыдущие месяцы, на которые в России пришлись пик волатильности на финансовых рынках и пандемия.
РБКвчера в 17:00

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В России замедлился рост спроса на наличные деньги

REGNUMвчера в 18:25

Спрос россиян на наличные деньги, по оценкам ЦБ, вернулся к докарантинному уровню

Эхо Москвывчера в 20:08

Спрос на наличные в России вернулся к докарантинному уровню

Коммерсантъвчера в 18:47

Рост спроса на наличные российские рубли замедлился

Московский Комсомолецвчера в 21:13

Спрос на наличные в России вернулся к докризисным значениям

РБКвчера в 17:00

Банк России отмечает высокий спрос населения и бизнеса на наличные средства

Finam.Ruвчера в 13:45

ЦБ: объем наличных в обращении будет сокращаться в 2020 году после пика из-за пандемии

ПРАЙМвчера в 12:23
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Хет-трик Свечникова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс» Панарина

Российская газета вчера в 15:04
Общество

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
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Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна 01 августа в 21:37
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Происшествия

Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей

ТАСС вчера в 06:44
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Здоровье

Препарат «Спинраза» могут включить в перечень жизненно важных лекарств

Комиссия Минздрава рекомендовала включить в перечень жизненно важных лекарств препарат «Спинраза».
Моя Москва.онлайн вчера в 09:37
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Армия и оружие

На авиабазе Хмеймим установили мемориал погибшим медсестрам из России

РИА Новости вчера в 22:27
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Футбол

Бюджет ФК «Спартак» составит 8,6 млрд рублей

Ранее сегодня, 3 августа, в Telegram-канале «Мутко против» появилось сообщение, что бюджет «Спартака» на следующий сезон составит 19 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 08:58
Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
Ведомости 02:15
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Политика

Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России

Канцлер Германии Ангела Меркель не раз заявляла, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий.
РИА Новости вчера в 23:17
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Музыка

Клип Little Big побил рекорд по просмотрам на «Евровидении»

Клип российской группы Little Big на песню "Uno" стал самым просматриваемым на YouTube-канале "Евровидения" за всю его историю.
Клопс вчера в 05:25
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Общество

В Чувашии более 9% выпускников отказались от сдачи ЕГЭ

REGNUM вчера в 02:58
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Здоровье

Роспотребнадзор: в Россию осенью придут три обновленных штамма гриппа

Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в Россию осенью 2020 года.
Газета.Ru вчера в 21:48
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Политика

МИД РФ заявил послу Белоруссии о «безосновательном» аресте россиян

МИД РФ заявил, что арест в Белоруссии 33 россиян - якобы "бойцов ЧВК Вагнера" - по подозрению в подготовке массовых беспорядков является безосновательным, предлог - надуманным, а все происходящее в целом "не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами".
Газета.Ru вчера в 16:04
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Происшествия

Опубликовано новое видео грубого ареста Джорджа Флойда

Вести.Ru 01:34
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Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
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Происшествия

Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест

Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК вчера в 18:16
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Политика

Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей предвыборной программе предложил провести в стране референдум по изменению конституции.
Известия 01:10
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Общество

Выглядящий на 25 лет мужчина за 50 раскрыл секрет «вечной молодости»

Эдсон Брандао (Edson Brandão) из Нидерландов рассказал, как в 53 года он выглядит на несколько десятков лет моложе и чувствует себя при этом хорошо.
Общественная служба новостей вчера в 10:02
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Здоровье

Главврачом детской больницы №9 Екатеринбурга станет Игорь Огарков

Новым главным врачом детской городской клинической больницы №9 (ДГКБ) Екатеринбурга станет Игорь Огарков, сообщил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 14:51
Общество

За сутки 93 человека заболели коронавирусом в Саратовской области

По данным оперштаба, 4 августа общее количество заболевших COVID-19 составляет 9784 человека в Саратовской области.
АиФ Саратов 01:56
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Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
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Общество

Глава ВОЗ усомнился в возможности создания вакцины от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе брифинга заявил, что на сегодняшний день на планете не существует идеального средства против COVID-19, и, вполне вероятно, что оно никогда не появится.
Live24 вчера в 10:36
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Общество

Кинологи рассказали, чем нельзя кормить собак

В Российской кинологической федерации (РКФ) рассказали, какие продукты опасны для собак, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:25
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Политика

Военкор Пегов сообщил о начале 25-дневной мобилизации в Беларуси

В Беларуси объявили 25-дневную мобилизацию. Об этом во вторник, 4 августа, заявил военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале.
SM News 02:20
Экономика

Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню

После прохождения пика пандемии коронавируса российские должники начали отдавать коллекторам примерно столько же денег, сколько до кризиса.
РБК вчера в 23:00
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Шоу-бизнес

Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком

Мужа певицы Полины Гагариной заметили в компании женщины с ребенком на прогулке в Ботаническом саду на ВДНХ.
ФАН вчера в 09:31
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Технологии

Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука

Грамотная эксплуатация ноутбука влияет на его быстродействие и срок службы, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:11
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Футбол

Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева

Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт.
RT на русском вчера в 16:42
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Общество

Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку

Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку Хакеры нашли применение утекшим паспортным данным участников электронного голосования по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ вчера в 18:13
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Гаджеты

Названы причины неполной зарядки смартфона

Причинами, по которым смартфон не может зарядиться полностью, могут быть дефекты зарядного провода или самого гаджета, а также проблемы в операционной системе, рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Газета.Ru 01:56
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