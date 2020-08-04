Экономика
Народные новостиРост спроса на наличные деньги замедлился в России
Объем наличных денег в обращении на территории РФ в июле 2020 года увеличился на 179 млрд рублей. Показатель соответствует значению февраля, следует из статистики Центрального банка России.
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с чего всё началось
В июле в обращение поступило 179 млрд руб. в виде наличных банкнот, следует из статистики Центробанка. Это гораздо меньше, чем в предыдущие месяцы, на которые в России пришлись пик волатильности на финансовых рынках и пандемия.РБКвчера в 17:00
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