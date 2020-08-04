Экономика

Народные новостиНародные новостиРост спроса на наличные деньги замедлился в России

Объем наличных денег в обращении на территории РФ в июле 2020 года увеличился на 179 млрд рублей. Показатель соответствует значению февраля, следует из статистики Центрального банка России.
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с чего всё началось

Спрос на наличные в России вернулся к докризисным значениям

В июле в обращение поступило 179 млрд руб. в виде наличных банкнот, следует из статистики Центробанка. Это гораздо меньше, чем в предыдущие месяцы, на которые в России пришлись пик волатильности на финансовых рынках и пандемия.
РБКвчера в 17:00

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Рост спроса на наличные российские рубли замедлился

Московский Комсомолецвчера в 21:13

Спрос россиян на наличные деньги, по оценкам ЦБ, вернулся к докарантинному уровню

Эхо Москвывчера в 20:08

Банк России заметил высокий спрос населения и бизнеса на наличные

Finam.Ruвчера в 13:45

В России замедлился рост спроса на наличные деньги

REGNUMвчера в 18:25

Спрос на наличные в России вернулся к докризисным значениям

РБКвчера в 17:00

Спрос на наличные в России вернулся к докарантинному уровню

Коммерсантъвчера в 18:47

ЦБ: объем наличных в обращении будет сокращаться в 2020 году после пика из-за пандемии

ПРАЙМвчера в 12:23
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Единоборства

Нурмагомедов пообещал «утопить» Гэтжи в октагоне

РИА Новости 02:35
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Общество

Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну

Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК 03:05
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Происшествия

Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка

Газета.Ru 03:45
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Политика

Как была ликвидирована Республика Сербская Краина

25 лет назад хорватская армия при поддержке вооружённых сил Боснии и Герцеговины и авиации НАТО начала операцию «Буря», в ходе которой была ликвидирована Республика Сербская Краина.
RT на русском 03:00
Общество

Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса

Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru вчера в 12:19
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Политика

В Белоруссии объявлены срочные 25-дневные сборы запасников

В Белоруссии объявлена срочная мобилизация. Призыву на 25-дневные военные сборы подлежат мужчины, ранее прошедшие военную службу.
Военное обозрение 03:41
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Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС 03:26
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Экономика

Эксперты оценили вероятность возврата российского бизнеса с Кипра

Российским налоговым органам станет сложнее доказывать связь между зарубежной и российской частями такого бизнеса и то, что структура на Кипре управляется и контролируется из России.
РБК 01:00
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Происшествия

SOS на песке: австралийцы нашли пропавших людей на необитаемом острове

Австралийцы убедились, что с людьми, которые провели на острове три дня, все в порядке, оставили им воду и припасы, после чего сообщили об их местонахождении властям Микронезии, выславшим за своими гражданами патрульный корабль.
Вести.Ru вчера в 06:17
Общество

«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»

"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
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Происшествия

Опубликовано новое видео грубого ареста Джорджа Флойда

Вести.Ru 01:34
17
Происшествия

Антипов с помощью кресла первого пилота MH17 опроверг версию о «Буке»

Политическая Экспертиза вчера в 05:44
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Здоровье

Эндокринолог перечислила напитки, от которых полнеют

Например, пояснила врач, многие люди привыкли утолять жажду покупными соками, квасом, газировкой, полагая, что напитки никак не могут повлиять на вес.
News.ru 03:11
Экономика

Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость

Коммерсантъ вчера в 18:13
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Политика

Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США

Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
Газета.Ru 01:30
Политика

Депутат парламента Украины Виктор Медведчук посетил Крым

ИА Красная Весна 02 августа в 14:17
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Экономика

Финансирование таксофонов и Wi-Fi в удаленных районах могут урезать

Финансирование таксофонов и Wi-Fi в удаленных районах могут урезать Минфин предлагает вдвое сократить в 2021–2023 годах расходы на универсальные услуги связи (УУС) — развитие таксофонов и точек доступа к Wi-Fi в удаленных населенных пунктах.
Коммерсантъ вчера в 18:13
Общество

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
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Общество

В Германии началась вторая волна коронавируса

В Германии уже началась вторая волна коронавируса, заявила председатель объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Йона.
BFM.ru 03:24
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Политика

Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября

Премьер-министр Великобритании рискует вызвать гнев президента США Дональда Трампа после того, как Лондон согласится предоставить возможность создания штаб-квартиры китайской компании ByteDance - владельца одной из самых быстрорастущих социальных платформ TikTok.
Газета.Ru 02:46
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Общество

В центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на детях

Национальный исследовательский центр имени Гамалеи планирует начать исследования вакцины от COVID-19 на детях в январе-феврале следующего года, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
РИА Новости 02:04
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Политика

Польский премьер объяснил, чем Варшаве не нравится «Северный поток»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в стране нет жестких антироссийских настроений, однако Варшаве не нравится проект газопровода «Северный поток-2» и действующий «Северный поток».
Коммерсантъ 03:18
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Культура

Стало известно об откровенном поведении Бориса Моисеева с мужчинами на концертах в девяностые

Topdaynews.ru 02:13
1
Общество

Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

Выходом из сложившейся ситуации в Счетной палате назвали пересмотр финансовых затрат на автодорожное хозяйство и разработку четких критерий распределения дорог на категории, а также методики распределения бюджетных средств на их содержание.
Российская газета 02:42
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Футбол

Левандовски о любимом тренере: «Клопп. У него словно два лица – для игроков он как отец и тренер»

Клопп работает идеально, потому что знает, где находится та черта, когда он может надавить на игрока или, наоборот, ослабить давление.
Sports.ru 03:32
Экономика

Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей

По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
Российская газета вчера в 02:24
3
Футбол

«Спартак» интересуется опорным полузащитником «Тулузы»

По информации «СЭ», «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника «Тулузы» Ибрагима Сангаре.
Спорт-Экспресс 03:20
1
Политика

В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями

Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.
RT на русском вчера в 06:30
12
Культура

Чонгук проспойлерил новый сингл BTS «Dynamite»

So Jungkook gave away the hint of dynamite explosions, and as usual we missed the clues 🤡🤡😂#BTS_Dynamite @BTS_twt pic.twitter.com/URc6MkAusH — 🧨8/21⁷ (@sorafirstlove) August 2, 2020 АРМИ были в шоке, когда поняли, что ответы на их вопросы и ключ к тайне лежали так близко, а они не заметили их.
Popcake вчера в 02:30
3
Политика

NYT: Трамп подгонит сроки выпуска вакцины под выборы

Американские журналисты считают, что президент страны Дональд Трамп может начать активно вмешиваться в работу ученых, которые работают над созданием вакцины от коронавируса.
Общественная служба новостей вчера в 19:43
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