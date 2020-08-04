Экономика

Народные новостиНародные новостиРост спроса на наличные деньги замедлился в России

Объем наличных денег в обращении на территории РФ в июле 2020 года увеличился на 179 млрд рублей. Показатель соответствует значению февраля, следует из статистики Центрального банка России.
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с чего всё началось

Спрос на наличные в России вернулся к докризисным значениям

В июле в обращение поступило 179 млрд руб. в виде наличных банкнот, следует из статистики Центробанка. Это гораздо меньше, чем в предыдущие месяцы, на которые в России пришлись пик волатильности на финансовых рынках и пандемия.
РБКвчера в 17:00

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Рост спроса на наличные российские рубли замедлился

Московский Комсомолецвчера в 21:13

Спрос россиян на наличные деньги, по оценкам ЦБ, вернулся к докарантинному уровню

Эхо Москвывчера в 20:08

Спрос на наличные в России вернулся к докризисным значениям

РБКвчера в 17:00

Спрос на наличные в России вернулся к докарантинному уровню

Коммерсантъвчера в 18:47

В России замедлился рост спроса на наличные деньги

REGNUMвчера в 18:25

В России стали меньше пользоваться наличными

Профильвчера в 19:26

Банк России заметил высокий спрос населения и бизнеса на наличные

Finam.Ruвчера в 13:45
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Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС 03:26
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Шоу-бизнес

Вика Цыганова в открытом купальнике поразила своих поклонников

Поклонники 56-летней певицы были поражены внешним видом Цыгановой.
Экономика сегодня вчера в 20:06
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Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
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Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

ПФР произведет единовременную выплату денежного пособия в размере десяти тысяч рублей семьям с детьми.
iReactor 00:35
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Общество

Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну

Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК 03:05
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Здоровье

Кабмин РФ увеличил льготникам выплаты на лекарства

До 886 рублей повысило правительство России затраты на лекарства для льготников.
Новый Век 03:10
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Политика

Лукашенко планирует расширить географию дружественных Белоруссии стран

News.ru 01:53
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Шоу-бизнес

Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком

Мужа певицы Полины Гагариной заметили в компании женщины с ребенком на прогулке в Ботаническом саду на ВДНХ.
ФАН вчера в 09:31
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Происшествия

В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»

RT на русском вчера в 07:39
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Политика

Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США

Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
Газета.Ru 01:30
Общество

В Госдуме предлагают депортировать мигрантов

Москва, 4 августа 2020, 10:24 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов сожалеет, что в апреле МВД отвергло предложение депортировать из России трудовых мигрантов на фоне пандемии коронавируса, и предлагает вариант решения проблемы.
REGNUM 03:24
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Общество

Определена судьба «Северного потока-2» после польского штрафа

Штраф, наложенный польским антимонопольным регулятором на «Газпром», не помешает реализации проекта российского газопровода «Северный поток— 2», заявил «Вечерней Москве» эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович.
Рамблер 01:32
Экономика

Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость

В Минфине "Ъ" заявили, что вопрос реализации ВСМ Москва — Санкт-Петербург находится в проработке.
Коммерсантъ вчера в 18:13
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Религия

Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла

Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
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Технологии

Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука

Грамотная эксплуатация ноутбука влияет на его быстродействие и срок службы, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:11
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Армия и оружие

Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией

Израильские военные обвинили Сирию в попытке подрыва взрывных устройств на израильско-сирийской границе и нанесли удары по военным целям страны.
РБК вчера в 17:56
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Общество

Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

Являвшийся первым после диктатора Франсиско Франко королем Испании на протяжении 40 лет, Хуан Карлос I уверяет: из королевства он решил уехать добровольно.
Эхо Москвы 01:05
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Политика

Особое мнение: Валерий Соловей

Н. Росебашвили ― Напомню, что Валерий Соловей, политолог с нами по Скайпу в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы вчера в 15:01
Авто

Посмотрите на монструозный Jeep Gladiator с мотором от Corvette

Американская фирма So Flo Jeeps превратила Jeep Gladiator в устрашающего монстра с шестью 38-дюймовыми колёсами и красными «глазами»-фарами.
Motor 03:12
Общество

ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро

Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 14:38
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Общество

Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
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Общество

Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса

Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru вчера в 12:19
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Единоборства

Нурмагомедов пообещал «утопить» Гэтжи в октагоне

RT на русском 03:14
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Экономика

Visa и «Яндекс.Касса» запустили сервис по переводу зарплаты на карты любых банков

Международная платежная система Visa и платежный сервис "Яндекс.Касса" запустили в России сервис для юридических лиц по переводу заработной платы сотрудников на карты любых российских банков.
ТАСС 02:52
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Общество

Индекс возобновления работы российских ресторанов достиг 84,2%

Индекс возобновления работы ресторанов России (ИВРР) составил 84,2%, следует из данных опроса, проведенного ресторанной премией Wheretoeat.
ТАСС вчера в 06:24
Происшествия

Угрожавшему взрывом в Киеве объявлено подозрение в совершении теракта

Мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве, уведомили о подозрении в совершении теракта, сообщает прокуратура Киева.
RT на русском 03:28
Экономика

В Москве снизились цены на вторичное жилье

По итогам июля стоимость квадратного метра вторичного жилья в Москве снизилась на символические 0,1 процента, до 183,4 тысячи рублей в среднем.
Lenta.ru 03:23
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Экономика

Средняя месячная зарплата в России составила 35 тысяч рублей

Самый маленький показатель наблюдается в сфере сельского хозяйства и легкой промышленности, поскольку лишь 1,2% работающих могут похвастаться хорошими зарплатами.
Evo-rus.com 02:38
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Общество

В Госдуме опровергли сообщения об удаленном обучении в школах

Ранее в соцсетях появились сообщения о якобы уже готовом распоряжении властей об ужесточении карантинных мер и переходе на дистанционное обучение в школах с 21 сентября.
RuNews24.ru вчера в 11:41
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Политика

На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»

Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru вчера в 12:50
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