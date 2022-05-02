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Рост стоимости газа в Болгарии вызвал недовольство промышленников страны

Премьер-министр Кирил Петков уже получил официальное предупреждение о готовящихся акциях от Болгарской федерации промышленных потребителей энергии.
Экономика сегодня
"В противном случае у нас не будет иного выбора, кроме как организовать протесты, как было заявлено организациями работодателей", — приводит радиостанция слова Найденова.
РИА Новости
"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.
РИА Новости
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.
Евразия Daily

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