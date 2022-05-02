Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в беседе с ZTF, что отказ президента Украины Владимира Зеленского принять в Киеве его немецкого коллегу Франк-Вальтера Штайнмайера не дает главе правительства ФРГ посетить бывшую советскую республику.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о масштабном наступлении бойцов ЛНР и Чечни по всей линии фронта в Луганской народной республике, начиная от завода "Заря" и до населенного пункта Воеводовка, в результате противник был выбит из укреппозиций и отброшен на значительное расстояние.
Со своей стороны представитель госдепа Нед Прайс заявил на брифинге, что звучащие из РФ заявления об угрозе ядерной войны опасны в контексте Украины, чреваты размыванием глобального режима нераспространения.