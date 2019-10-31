Экономика
Южный ФедеральныйРост тарифов на ЖКХ в 2020 году обгонит инфляцию, считает эксперт
На 2020 год правительство заложило инфляцию в пределах 3,5 - 4,0%, но «коммуналка» в некоторых регионах России может опять заметно обогнать эти показатели, считает эксперт.
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Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс 09:03
Здоровье
Тюменскую рыбу уничтожили в Югре из-за гаффской болезни
NashGorod.ru вчера в 09:35
Общество
Azur Air отказалась регистрировать самолеты в России
Чартерный перевозчик Azur Air перевел из иностранного реестра в российский только один самолет из 29-ти, сообщил замгендиректора авиакомпании Павел Терещенко.
Коммерсантъ 21:59
Происшествия
Источник: экс-мэр Киселевска в Кемеровской области убит в собственном доме
Бывший мэр города Киселевска в Кемеровской области Сергей Лаврентьев, руководивший мэрией на протяжении пятнадцати лет до 2018 года, был убит ночью в пятницу в собственном доме, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
ТАСС 22:40
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Футбол
Влашич оценил состояние «Зенита» перед матчем с ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в 14-м туре чемпионата России.
Чемпионат 22:24
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон совершает попытки наладить отношения с Меган Маркл
Как передает Express, Миддлтон позвонила Маркл и провела беседу, а также она старается собрать всех членов семьи вместе, чтобы помочь герцогине Сассекской в трудной ситуации.
Дни24 вчера в 03:37
Путешествия
Первая группа японских туристов прибыла на Курилы
Визит проходит в рамках совместного российско-японского пилотного проекта по туризму на южные Курилы.
EastRussia вчера в 01:26
Технологии
На Ростовской АЭС могут испытать «противоаварийное» ядерное топливо
Ранее в четверг топливная компания Росатома ТВЭЛ сообщила, что первая фаза реакторных испытаний российского толерантного ядерного топлива прошла успешно.
РИА Новости 05:50
Фигурное катание
Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции
ТАСС Спорт 17:19
Космос
Телескоп снял символ Хэллоуина на краю Галактики
Космическим телескопом Spitzer запечатлел туманность, похожую на символ Хэллоуина - тыквенный светильник или Светильник Джека.
Газета.Ru 05:46
Политика
Израиль приостановил экстрадицию в США россиянина Буркова
Верховный суд Израиля вынес временный запрет на экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
РБК 19:14
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru вчера в 14:54
Происшествия
Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде
Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
РБК 05:25
Экономика
«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов
51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Дождь вчера в 05:24
Политика
В России ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
РИА Новости 19:33
Политика
Венгрия наложила вето на заявления НАТО по Украине
Венгрия наложила вето за совместное заявление послов НАТО по Украине.
Новостной фронт вчера в 09:48
Политика
Закрылось посольство Израиля в России
Закрываются посольства по всему миру. Из-за забастовок отказалось работать посольство на Украине.
Русская Планета вчера в 05:16
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Авто
Производство обновленного внедорожника Lada 4x4 начнется до конца года
АвтоВАЗ завершает работы над рестайлингом внедорожника Lada 4x4.
AutoNews 29 октября в 02:52
Гаджеты
Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети
В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
Актуальные Новости 14:00
Транспорт
Минтранс разработал ПДД и дорожные знаки для гироскутеров
Предполагается ввести запрет на движение на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности в пешеходных зонах за исключением детей не достигших семилетнего возраста.
REGNUM 20:44
Космос
Дыра в Стрельце. Учёные решили заглянуть в кротовую нору
Учёные ведь давно пребывают в шоке от того, что в вакууме мириады виртуальных частиц всё время откуда-то появляются и куда-то исчезают.
Life.ru 29 октября в 12:00
Технологии
В Greenpeace оценили идею создания съедобной посуды
По словам медиакоординатора проекта «Ноль отходов» российского отделения Greenpeace Ирины Скипор, биоразлагаемый и компостируемый пластик для однократного использования не имеет никакого смысла.
News.ru 29 октября в 08:40
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Известия 12:40
Футбол
«Оренбург» проиграл «Химкам» в Кубке России
В матче 1/8 финала Кубка России "Химки" на выезде одолели "Оренбург" и вышли в четвертьфинал турнира.
Газета.Ru 11:22
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00