Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваРост тарифов на транспорт и ЖКХ не превысит уровня инфляции

По решению столичных властей стоимость проезда в общественном транспорте будет повышена с 1 февраля 2020 года, но рост в среднем за весь год составит 3 процента, что ниже прогнозируемого уровня инфляции на 3,7 процента.
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Стоимость безлимитных проездных в Москве в 2020 году не изменится

Аргументы недели09:49

Как изменятся тарифы на городской транспорт и услуги ЖКХ в 2020 году

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы09:48

Индексация московских тарифов ЖКХ в 2020 году не превысит инфляции

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Стоимость безлимитных проездных не вырастет в Москве в 2020 году

РИАМО08:53

Рост тарифов на транспорт и ЖКХ не превысит уровня инфляции

Москва 2408:39

Рост тарифов на транспорт и ЖКХ не превысит уровня инфляции

Вечерняя Москва07:59

Эксперт: Индексация тарифов на проезд в Москве одна из самых низких и выгодна для постоянных пассажиров

Агентство Москва09:54
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Названа причина взрыва в жилом доме под Белгородом

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Минфин Франции назвал недопустимыми санкции США против Парижа

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал проект санкций против Парижа, о которых грозят США, недопустимым и сказал, что в случае их введения Евросоюз готов ответить.
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Венгрия попросила Россию помочь защитить нацменьшинства на Украине

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Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии

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Студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны Васим Дауади разгадал физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении ста лет.
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Главный приз премии «Золотой единорог» в Лондоне в номинации «Лучший фильм» получил фильм «Ван Гоги» российского режиссера Сергея Ливнева.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:53
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
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Motorola запатентовала модульный складной смартфон

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Футбол

Орлов: Оздоев срубил игрока «Спартака». Это пенальти

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о судействе в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" — "Спартак" — 1:0.
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СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

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Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы.
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Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа

Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.
RT на русском 14:49
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В Госдепе заявили о замедлении США строительства «Северного потока-2»

США используют дипломатические меры для остановки строительства трубопровода «Северный поток-2», благодаря чему удалось замедлить ход реализации проекта, заявил заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл во время слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США.
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Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США

В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
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Женская сборная России по гандболу разгромила команду Демократической Республики Конго в третьем туре предварительного этапа чемпионата мира в Японии со счётом 34:13.
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В среду 4 декабря 2019 года Православная Церковь отметит один из великих двунадесятых праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
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Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.
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Киевское «Динамо» подписало нападающего юношеской сборной Бельгии

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Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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