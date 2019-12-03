Общество
Вечерняя МоскваРост тарифов на транспорт и ЖКХ не превысит уровня инфляции
По решению столичных властей стоимость проезда в общественном транспорте будет повышена с 1 февраля 2020 года, но рост в среднем за весь год составит 3 процента, что ниже прогнозируемого уровня инфляции на 3,7 процента.
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Как изменятся тарифы на городской транспорт и услуги ЖКХ в 2020 году
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы09:48
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