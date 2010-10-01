Экономика
vtomske.ruРост тарифов, налог для самозанятых и маркировка товаров: что ждет россиян в июле
Налог для самозанятых С 1 июля налоговый режим для самозанятых распространят на всю Россию. Ранее он действовал только в 19 субъектах РФ, после местные власти получили право вводить режим в регионе самостоятельно. Кроме того, с 1 июля статус самозанятого россияне смогут получить не с 18, а с 16 лет.
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Путешествия по стране, обязательная маркировка и онлайн-кассы — новое в июле-2020
Реальное времявчера в 17:00
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В Саратовской области с 1 июля разрешат работу летних кафе
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Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
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Путин выступит с обращением к россиянам по Конституции 30 июня
Пресс-секретарь главы государства добавил, что режим "дня тишины" в этом случае не действует, поэтому агитационные мероприятия не запрещены Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что 30 июня Владимир Путин выступит с обращением к нации по поводу голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсант".
Толк вчера в 05:43
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Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле о ДТП
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С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
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Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным
В Instagram Карпович начали появляться сотни гневных комментариев и даже угроз.
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РИА Новости 01:38
Культура
Актер Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни
Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни.
Известия вчера в 19:08
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с участием автобуса пострадали восемь человек
В результате ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля такси в Подмосковье пострадали восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД России.
RT на русском 01:55
Общество
Обвинявшие Вайнштейна в домогательствах женщины получат $19 млн
Женщины, которые обвиняли американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и дискриминации, получат компенсации на общую сумму в $19 млн.
Известия вчера в 23:47
Политика
Путин призвал всех граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции
В день открытия в Твери монумента в память о сотнях тысячах советских солдат, которые мужественно сражались подо Ржевом, глава государства Владимир Путин обратился к соотечественникам с торжественной речью, в которой раскрыл глубинную суть великих событий из военной истории нашей страны.
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Nickelodeon снимет новых «Черепашек-ниндзя»
Kinonews.ru вчера в 17:50
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Общее число заразившихся коронавирусом в мире составило 10 450 628
На второй строчке Бразилия (1 млн 400 тысяч человек), Россия (почти 647 тысяч) оказалась на третьем месте.
Говорит Москва 01:43
Общество
Музеи и фитнес-центры с 6 июля возобновят работу в Петербурге
Музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны возобновят работу в Санкт-Петербурге с 6 июля.
Известия вчера в 16:52
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NYT сообщила о доказательствах «сговора» России с талибами
NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, заявлявших будто, разведка не решалась доложить о «сговоре» России с талибами президенту США Дональду Трампу.
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ТАСС 28 июня в 21:53
Гаджеты
Samsung представила потребительские SSD-накопители 870 QVO объёмом до 8 Тбайт
Компания Samsung официально представила серию потребительских твердотельных накопителей 870 QVO SSD.
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун во второй раз оштрафован клубом за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса.
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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду показал в Instagram фото новой прически и был высмеян пользователями сети в комментариях.
Lenta.ru вчера в 00:58
Экономика
Греф не исключил укрепления рубля к доллару к концу 2020 года
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Авто
Hyundai отзывает 47,7 тысячи автомобилей в России
Представители корейской автомобильной компании Hyundai объявили об отзыве 47,7 тысячи машин.
Car.ru вчера в 11:32
Политика
К Германии перешло председательство в Совете ЕС
Председательство в Совете ЕС с наступлением июля перешло от Хорватии к Германии.
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Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
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В сети появилось видео с дизайном моделей iPhone 12
Все четыре модели будут поддерживать работу с 5G-сетью Один из блогеров опубликовал в своем YouTube-канале видео, на котором можно увидеть четыре смартфона серии iPhone 12 от компании Apple.
Деловое.ТВ вчера в 11:14
Здоровье
Вирусологи предложили тактику «трех Т» из-за вспышки вируса в Казахстане
Как пояснил в разговоре с РБК вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Альберт Альтштейн, о появлении «иного злого штамма вируса» в Казахстане речи не идет.
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