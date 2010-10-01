Налог для самозанятых С 1 июля налоговый режим для самозанятых распространят на всю Россию. Ранее он действовал только в 19 субъектах РФ, после местные власти получили право вводить режим в регионе самостоятельно. Кроме того, с 1 июля статус самозанятого россияне смогут получить не с 18, а с 16 лет.

Рост тарифов, налог для самозанятых и маркировка товаров: что ждет россиян в июле

Политика Байден из-за коронавируса решил не проводить предвыборные митинги Вероятный кандидат в президенты США Джозеф Байден отказался от идеи проводить предвыборные митинги.

Общество В Саратовской области с 1 июля разрешат работу летних кафе "С 1 июля в Саратовской области разрешена работа летних кафе", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что работа будет возможна только при соблюдении всех необходимых требований, в том числе соблюдения социальной дистанции. 86

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Общество С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет. 851

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Политика Путин призвал всех граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции В день открытия в Твери монумента в память о сотнях тысячах советских солдат, которые мужественно сражались подо Ржевом, глава государства Владимир Путин обратился к соотечественникам с торжественной речью, в которой раскрыл глубинную суть великих событий из военной истории нашей страны. 772

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