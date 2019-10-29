«Георейтинг» ФОМ показал прирост уровня поддержки президента с большей точностью В октябре количество россиян, позитивно оценивающих деятельность Владимира Путина в сфере социальной политики и в сфере экономики, увеличилось.

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Социологи фонда «Общественное мнение» (ФОМ) зафиксировали рост уровня поддержки президента России Владимира Путина. Об этом 29 октября сообщил «Коммерсантъ».

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