Политика

REGNUMREGNUMРост уровня поддержки Путина зафиксировали социологи

Социологи фонда «Общественное мнение» (ФОМ) зафиксировали рост уровня поддержки президента России Владимира Путина. Об этом 29 октября сообщил «Коммерсантъ».
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«Георейтинг» ФОМ показал прирост уровня поддержки президента с большей точностью

«Георейтинг» ФОМ показал прирост уровня поддержки президента с большей точностью В октябре количество россиян, позитивно оценивающих деятельность Владимира Путина в сфере социальной политики и в сфере экономики, увеличилось.
Коммерсантъвчера в 18:51

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Социологи зафиксировали рост уровня поддержки Путина

News.ru03:55

Социологи ФОМ зафиксировали рост уровня поддержки Путина

РБК01:26

Социологи зафиксировали в РФ изменение отношения к работе Путина

Московский Комсомолец02:46

В России отметили рост поддержки Путина

Национальная служба новостей02:04

В России вырос уровень поддержки Путина

Комсомольская правда03:36

В России изменилось отношение к работе Путина

URA.Ruвчера в 20:17

«Георейтинг» ФОМ показал прирост уровня поддержки президента с большей точностью

Коммерсантъвчера в 18:51
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Политика

Немцы захотели исключить Турцию из НАТО

Большинство опрошенных немцев — 58 процентов — поддерживают исключение Турции из НАТО после проведения в Сирии операции «Источник мира».
Lenta.ru 06:23
Происшествия

В Забайкалье похоронили убитого в воинской части сержанта

РБК 05:47
Общество

Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь

Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
РБК 04:02
Общество

Украинские политологи подрались в студии телеканала «Россия 1»

Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
РИА Новости 05:00
Происшествия

Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа

Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
REGNUM вчера в 09:03
Хоккей

Фетисов высказался об американском гражданстве Малкина

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России и член Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался по поводу резонансной новости о том, что у форварда "Питтсбург Пингвинз" и сборной России Евгения Малкина есть гражданство США.
Газета.Ru 07:01
Политика

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости 06:03
Происшествия

Два человека погибли при взрыве колеса на причале в Петербурге

RT на русском 04:53
Экономика

Минэкономразвития предложило поменять подход к оценке бедности

Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, предлагающего изменить порядок учета бедности в стране.
Российская газета вчера в 21:46
Наука

Иммунитет редактирует мозг во сне

Иммунные клетки мозга, уничтожающие лишние синапсы, во время сна становятся особенно активны.
Наука и жизнь 27 октября в 02:03
Наука

Ученые нашли новое полезное свойство кофе

Известия 00:27
Политика

Зеленский начал визит в Мариуполь с осмотра трассы

Зеленский начал свой рабочий визит в город с осмотра реконструированной трассы Запорожье — Мариуполь.
Украина.ру 05:39
Политика

Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до газовой войны, так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском 01:30
Армия и оружие

Стало известно о столкновениях армий Сирии и Турции

Lenta.ru 07:24
Авто

Skoda представила новую Skoda Octavia

На старте продаж новую Skoda Octavia предложат в трех комплектациях: Active, Ambition и Style, к которым чуть позже присоединятся Octavia Scout и "заряженная" Octavia RS.
Автоновости дня 05:38
Политика

МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом

В поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ 05:33
Здоровье

Панков предложил проверить факты нарушений в противотуберкулезном диспансере

После обращений медиков депутат Государственной Думы Николай Панков предложил специальной комиссии по рассмотрению доходов руководителей лечебных учреждений изучить ситуацию в Областном клиническом противотуберкулезном диспансере.
Саратов 24 06:02
Политика

В Совфеде отреагировали на заявление о возвращении фашизма на Украину

Ранее депутат украинской Верховной Рады Вадим Рабинович заявил, что в страну возвращается фашизм.
URA.Ru вчера в 17:46
Музыка

Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Взгляд.ру вчера в 05:59
Экономика

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Авто

В Сети показали новый седан Kia Optima

Главным отличием следующей генерации Optima от актуального поколения станет большая решетка радиатора — то, что китайские покупатели любят видеть на своих машинах.
SpeedMe 00:46
Наука

Первые представители Homo sapiens появились в Африке

Представители Homo sapiens появились у берегов реки Замбези, там они прожили около 70 тыс. лет до того момента, как их потомки начали колонизировать Африку.
Дилетант 04:53
Происшествия

Девушку, впавшую в кому в Турции, везут в Петербург

Росбалт 05:58
Экономика

Рост цен на гречку в РФ резко замедлился

Рост цен на гречневую крупу, который последние недели измерялся несколькими тысячами рублей за тонну, на минувшей неделе резко затормозил и составил всего 60 рублей за тонну, следует из анализа компании "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс".
Интерфакс 03:50
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц

Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Вокруг ТВ вчера в 08:15
Общество

Мосгорсуд оставил Майкла Калви под домашним арестом

Мосгорсуд во вторник признал законным продление до 13 января 2020 года домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и партнеру фонда Филиппу Дельпалю, обвиняемым в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 06:38
Политика

МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Отвечая на вопрос представителей СМИ, «готов ли президент Украины готов к встрече с Путиным», украинский министр сказал утвердительно.
ФАН 06:15
Общество

В России вступили в силу налоговые льготы для дачников

Отмечается, что с 29 октября вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс, исключающие из него понятия "дача", "дачный дом", "дачное строительство", "дачное некоммерческое объединение граждан" и "ведение дачного хозяйства".
РИА Новости 02:40
Политика

У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин»

«Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».
REGNUM 06:35
Общество

Кейт Бекинсейл была эвакуирована из-за пожара в ее доме

По сообщениям западных СМИ, Кейт Бекинсейл была эвакуирована из-за возгорания в ее доме в Лос-Анджелесе — пожар случился около трех часов ночи.
ОК! 05:34
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